Marathon de Paris : record de l'épreuve pour Judith Jeptum, Morhad Amdouni fait tomber le record de France

Le marathon de Paris a tenu toutes ses promesses. Pour son retour à sa date habituelle, après l'annulation de 2020 et le report de 2021, l'épreuve a enregistré de belles performances sur tous les tableaux. Pourtant, les températures hivernales auraient pu perturber les coureurs, mais en l'absence de vent et sous un soleil radieux, les têtes d'affiche de cette 45e édition ont répondu présentes.

Judith Jeptum impériale

Premières à s'élancer sur les Champs-Élysées, les femmes ont immédiatement affiché la couleur. Lancée sur l'objectif d'effacer le record de l'épreuve, la tête de course est partie sur des bases folles : 2h17", contre 2h20" attendu. Rythme sur lequel seule la Kényane Judith Jeptum semblait à l'aise. L'athlète de 26 ans n'a laissé aucune chance à ses concurrentes en s'échappant au 28e kilomètre, partie de la course marquée par les tunnels – et donc ses montées et descentes casse-pattes – des quais de Seine.

Isolée, Judith Jeptum n'a que légèrement flanché sur les derniers kilomètres pour s'imposer en 2h19"48. La Kényane a ainsi mis une claque à son record personnel (2h22"30) et relégué ses premières adversaires à plus de deux minutes. Surtout, Judith Jeptum a raboté de plus d'une minute l'ancien record de l'épreuve que détenait sa compatriote Purity Rionoripo (2h20'55"). Côté tricolore, la première Française, Anaïs Quemener, termine à la 14e place, en 2h37"26, soit quatre minutes de moins que son précédent record établi à Valence en décembre.

Une victoire au sprint pour Deso Gelmisa

Chez les hommes, l'issue de la course a mis nettement plus de temps à se décanter. À partir du 33e kilomètre, sur la difficile montée du boulevard Suchet, l'Ethiopien Seifu Tura a commencé à faire le ménage et fait exploser le peloton. Si son compatriote Deso Gelmisa se collait à ses baskets, le Français Morhad Amdouni décrochait légèrement.

Comme souvent sur le bitume parisien, la victoire s'est donc jouée entre coureurs d'Afrique de l'Est. Et c'est au sprint que Deso Gelmisa, sixième l'an passé à Paris, s'est adjugé sa première victoire sur un grand marathon, en 2h05"07, une poignée de secondes devant son compatriote.

Nouveau record de France pour Amdouni

Sur la troisième marche du podium, le Français Morhad Amdouni a signé une performance exceptionnelle. Pour son troisième essai sur la distance, il a amélioré de plus d'une minute le record de France, détenu depuis 2003 par Benoît Zwierzchiewski en 2h06"36. Au terme d'une course parfaitement maîtrisée, le sociétaire du Val d'Europe athlétisme a bouclé les 42,195 kilomètres en 2h05"22.

"Je suis très heureux de battre ce record, surtout à Paris. Courir ici, c'est le choix du coeur. J'avais à coeur de montrer que des coureurs français pouvaient être aux avants-postes d'un marathon", déclarait le marathonien, à l'issue de la course. Deuxième Français en 2h10"55, Michaël Gras montre un peu plus la bonne santé du marathon français, chez les hommes, actuellement.

Dans la course handisport, le Français Julien Casoli s'est adjugé la victoire pour la cinquième fois (après 2012, 2015, 2019 et 2021) dans une course marquée par un incident - sans gravité - au 5e kilomètre, la voiture de tête s'étant arrêtée un court instant, bloquant ainsi les poursuivants.