Marathon de Paris : l'Ethiopien Abeje Ayana s'impose chez les hommes, la Kényane Helah Kiprop chez les femmes

Si Abeje Ayana a dominé les débats chez les hommes, Helah Kiprop s'est surpassée sur la fin de parcours pour arracher la victoire au sprint chez les dames, dimanche.

Il s'est envolé, seul au large. L'Ethiopien Abeje Ayana (2h07'15'') a remporté l'édition 2023 du marathon de Paris, dimanche 2 avril, devant son compatriote Guye Adola (+19") et le Kényan Josphat Boit (+24"). A tout juste 20 ans, le jeune coureur s'offre ainsi sa première victoire sur un marathon. Dans les cinq derniers kilomètres, Abeje Ayana a accéléré, doublant même le groupe de tête chez les dames - parti quinze minutes plus tôt. Avant aujourd'hui, le meilleur résultat d'Abeje Ayana remontait au semi-marathon de Poznan, en Pologne, en 2021 (59'39''). Mehdi Frère, premier français à franchir la ligne, a terminé en 10e position (2h11'05").

Kiprop s'impose au sprint

Chez les femmes, la Kényane Helah Kiprop, déjà vainqueure des marathons de Séoul en 2014 et Tokyo en 2016, s'est imposée sur le fil au sprint (2h23'19'') face à l'Ethiopienne Atalel Anmut, 24 centièmes seulement les départageant. Une autre éthiopienne, Fikrte Wereta, complète le podium (+4"). Du côté des Tricolores, deux Françaises arrivent au pied du top 10 : Anaïs Quemener (2h47'02") et Latifa Mokhtari (2h47'49") se sont respectivement classées 12e et 13e.

Pour ce qui est du podium handisport masculin, l'Anglais David Weir s'est imposé sur le fil (1h34'23'') au terme d'un duel acharné face au Néerlandais Geert Schipper. Le Français Julien Casoli, qui a pourtant été longtemps en tête, a lâché dans les derniers kilomètres, et termine à la troisième place(+1'19'').