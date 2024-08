JO de Paris 2024 : "Il n'est pas question d'espérer faire une performance" au Marathon pour tous, prévient un médecin du sport

"Il n'est pas question d'espérer faire une performance" sur le Marathon pour tous des Jeux olympiques de Paris 2024, prévient le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport, professeur de physiologie cardio-vasculaire au CHU de Rennes et président du collectif "Pour une France en forme", samedi 10 août sur franceinfo. Cette course nocturne est une première dans l'histoire des Jeux olympiques. Elle rassemblera samedi soir 40 048 participants, répartis sur un marathon et un 10 km.

En plus du parcours difficile marqué par la côte du Pavé-des-Gardes, à la sortie de Chaville, les températures s'annoncent élevées au départ de la course. "À 30 degrés, c'est fini, on ne peut pas faire une grande performance, souligne le professeur François Carré. Sur des épreuves de longue distance, au-delà de 10 km, le facteur de performance et de bonne tolérance de l'effort, c'est la capacité à éliminer la chaleur", précise-t-il, rappelant que "plus il fait chaud dehors et plus c'est humide, plus on a de mal à faire évaporer la sueur". Selon le médecin du sport, "tous les records personnels" s'établissent quand il fait "entre 10 et 15 degrés de température".

La chaleur "peut poser un problème, surtout que je ne sais pas quel va être le niveau de préparation des coureurs" qui vont prendre le départ du marathon, explique François Carré. Il craint "qu'il y ait des gens qui ne soient pas forcément bien préparés".

Le cardiologue conseille aux coureurs de "partir plus doucement que prévu, s'habiller en clair, penser à mettre un couvre-chef même si à cette heure-là il n'y aura pas le soleil qui tapera" et surtout de s'arrêter "à chaque ravitaillement pour boire".