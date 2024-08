JO de Paris 2024 : cinq choses à savoir sur le Marathon pour tous

C'est parfois l'épreuve d'une vie pour les coureurs amateurs. Après souvent des mois d'entraînement, 20 024 concurrents vont enfin s'élancer sur les 42,195 kilomètres du Marathon pour tous, samedi 10 août à 21 heures, sur le même parcours que le marathon des Jeux olympiques de Paris 2024, entre l'Hôtel de Ville et les Invalides en passant par le château de Versailles.

1 Une course grand public inédite dans l'histoire des Jeux

C'est la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques qu'un comité d'organisation décide d'intégrer ainsi une épreuve grand public au programme officiel. "Soyez acteurs des Jeux", c'était l'une des promesses des organisateurs. Les 20 024 participants, référence à 2024, parcourront le tracé exact emprunté par le marathon des Jeux, samedi 10 août au matin pour les hommes et dimanche 11 août pour les femmes. Entre Paris et Versailles, ils traverseront des lieux emblématiques dans une course nocturne exceptionnelle. En plus du marathon, un parcours de 10 kilomètres est également proposé. Avec, là aussi, 20 024 participants.

2 Un champion par sas et de nombreuses célébrités

Répartis dans huit sas de départ pour fluidifier la course et ne pas créer un bouchon géant, les participants auront l'honneur de courir accompagnés d'anciens sportifs de haut niveau. La boxeuse Sarah Ourahmoune, le biathlète Martin Fourcade ou encore le nageur Camille Lacourt participeront à l'événement. L'organisation de la course annonce au total la présence de plus de 300 athlètes et personnalités. C'est la joueuse de tennis Amélie Mauresmo qui sera dans le sas le plus rapide (3h15). A noter, la Britannique Paula Radcliffe, l'une des plus grandes marathoniennes de l'histoire, est attendue dans le sas numéro 1 du 10 kilomètres. Marie-José Pérec sera, elle, dans le sas numéro 6.

3 Une doyenne de 85 ans

Il n'y a pas d'âge pour courir. À 85 ans, Barbara Humbert participera elle aussi au Marathon pour tous. Habitante d'Eaubonne dans le Val d'Oise, "mamie marathon", comme elle est surnommée, s'élancera pour son 60e marathon. Une passion commencée à 45 ans mais qui l'a déjà emmenée à Chicago, Rome, Dublin ou Istanbul. Sur les 10 kilomètres, Charly Bancarel, lui, fêtera ses 95 ans le 12 août.

4 Une parité respectée

C'était également un engagement pris par le comité d'organisation dans sa politique d'attribution des dossards. La parité sera totalement respectée pour cette course avec des femmes et des hommes de 127 nationalités différentes.

5 Un tracé compliqué

Alors que les Jeux privilégient le plus souvent des tracés plats, plus roulants, le marathon de ces Jeux olympiques comporte deux grosses difficultés. Passée la Seine, entre le 15e et le 20e kilomètre, la montée vers Versailles atteint les 13,5% et devrait faire mal aux jambes. Après le 30e kilomètre en forêt de Meudon, une longue descente est ensuite au programme avant de retrouver le plat le long de la Seine, dans les derniers kilomètres jusqu'aux Invalides. Avec un dénivelé positif de 436 mètres et un dénivelé négatif de 438 mètres, ce Marathon pour tous se montre très exigeant.