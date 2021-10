A 1000 jours de Paris 2024, une course organisée sur les Champs-Élysées avec le double champion olympique Eliud Kipchoge

Champion olympique du marathon en août à Tokyo, Eliud Kipchoge va courir face à des adversaires un brin particuliers, dimanche 31 octobre à partir de 10 heures. A 1 000 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, une course exceptionnelle va être organisée sur les Champs-Elysées, à laquelle pourront participer 2 000 coureurs.

De l'aveu du Comité d'organisation des Jeux olympiques, l'objectif de cette course intitulée "Marathon pour Tous" est de "vivre une expérience au plus près des athlètes olympiques". En tout, l'épreuve sera longue de 5 kilomètres et empruntera une partie du chemin du marathon olympique.

Atypique, le parcours permettra aux participants - sélectionnés en amont sur tirage au sort - de défier Kipchoge... qui partira en dernier avec une pénalité de temps qui n'a pas été précisé par l'organisation pour le moment. Il tentera ensuite de rattraper ses adversaires. Tous ceux qui résisteront au retour du Kényan pourront conserver leur dossard olympique. Ce qui leur permettra de goûter eux aussi aux Jeux.

Défie le plus grand marathonien de tous les temps @EliudKipchoge le 31/10 à #Paris ! Tente de gagner ton dossard pour le #MarathonpourTous #Paris2024 en t’inscrivant sur le Club P24 !

https://t.co/Jnl3UhugsY pic.twitter.com/pBz3tzlM7m — FranceOlympique (@FranceOlympique) October 14, 2021

Ils participeront ainsi au marathon qui aura lieu, pour la première fois de l'histoire, en même temps que l'épreuve olympique à Paris en 2024.

L'un des meilleurs marathoniens de l'histoire

Recordman du monde du marathon, Kipchoge est le premier homme a être passé sous la barre des 2 h 2 min. Au début de sa carrière, il s'est d'abord spécialisé sur 5 000 mètres, se classant 2e aux Jeux d'Athènes en 2004 puis 3e à Pékin en 2008.

Le Kényan a ensuite privilégié les épreuves plus longues. Bien lui en a pris, puisqu'il a brigué l'or olympique à deux reprises, en 2016 puis en 2021. A 36 ans, il est l'un des meilleurs marathoniens de l'histoire.