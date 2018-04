Les Kenyans Paul Lonyangata et Betsy Saina remportent le 42e marathon de Paris

Le coureu k enyan avait déjà triomphé l'an dernier dans la course de fond parisienne.

Une double victoire kenyane au marathon de Paris. Le champion Paul Lonyangata a remporté la 42e édition de la course, dimanche 8 avril, en 2 heures, 6 minutes et 25 secondes. C'est sa deuxième victoire consécutive dans la course de fond parisienne. Chez les femmes, sa compatriote Betsy Saina est arrivée en tête, en 2 heures, 22 minutes et 55 secondes.

Arrivée simultanée pour les hommes et les femmes

Pour son édition 2018, le marathon de Paris a innové, en proposant une course décalée entre les dames et les messieurs, qui se sont ainsi retrouvés à l'arrivée. Les coureuses sont donc parties précisément 16 minutes et 26 secondes avant leurs homologues masculins.

En 2017, le favori kenyan Paul Lonyangata avait doublement fêté son succès en famille. Son épouse Purity Rionoripo s'était imposée dans la course dames en 2 heures, 20 minutes et 55 secondes.