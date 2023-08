Troisième de sa série, la Française a assuré l'essentiel, mercredi à Budapest, sous un soleil de plomb.

La première éclaircie tricolore de la matinée est venue de Rénelle Lamote. La Française a validé son billet pour les demi-finales du 800 mètres, mercredi 23 août à Budapest (Hongrie). Même si elle a parcouru beaucoup de chemin en restant à l'extérieur tout au long de sa série, elle a décroché la troisième et dernière place directement qualificative pour les demies en 2'00"22, derrière l'Ougandaise Halimah Nakaayi (1'59"68) et la Jamaïcaine Adelle Tracey (1'59"82).

"Sur le terrain d'échauffement, ça allait plutôt bien, mais en arrivant sur la piste, j'ai pris un gros coup de chaud. Je me suis sentie touchée par la chaleur", a expliqué Rénelle Lamote après sa course, au micro de France Télévisions. "C'était une course un peu difficile, je ne suis pas très contente, mais je passe en demi-finales, c'est ce qu'il fallait. Je savais que je pouvais me qualifier à la place, donc j'ai assuré, sans en ajouter pour être absolument devant." Rendez-vous vendredi soir, pour les demi-finales. Un niveau de compétition que ne verront pas ses compatriotes Léna Kandissounon et Agnès Raharolahy, respectivement cinquième et dernière (8e) de leur série.