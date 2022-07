In extremis. La Française Mélina Robert-Michon a réussi à se qualifier pour la finale du lancer du disque en prenant la 12e place des qualifications, dans la nuit de lundi 18 à mardi 19 juillet, aux championnats du monde d'athlétisme de Eugene (Etats-Unis). Sur son deuxième essai, la vice-championne olympique de Rio a lancé son disque à 61,21 m, à distance de la barre de qualification directe (64 m). Le jour de ses 43 ans, la Française a pris le douzième et dernier ticket pour prendre part à la finale, qui se tiendra la nuit de mercredi à jeudi (3h30, heure de Paris).

La Française restait sur un échec aux qualifications à Tokyo (15e) et s'est dit soulagée au micro de France 2 : "J'avais beaucoup d'appréhension. J'ai vécu une saison compliquée où j'ai changé beaucoup de choses. Cela me tenait à coeur de montrer que j'étais toujours là." Cette finale sera la huitième dans des championnats du monde pour la lanceuse, déjà médaillée d'argent en 2013 et de bronze en 2017.