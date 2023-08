Mondiaux d'athlétisme : Noah Lyles, sur les traces d'Usain Bolt

L'Américain a réalisé, vendredi, le premier doublé 100-200 mètres depuis 2015 et Usain Bolt. Le sprinteur a gagné en vitesse cette année pour dominer la ligne droite et se poser comme potentiel successeur du Jamaïcain.

Le club des cinq. Après Maurice Greene, Justin Gatlin, Tyson Gay et Usain Bolt, Noah Lyles a inscrit son nom au palmarès d'un club fermé des sprinteurs capables de réaliser le doublé 100-200 mètres dans une même édition des championnats du monde. L'Américain a conservé, vendredi 25 août à Budapest, pour la troisième fois de suite sa couronne mondiale sur le demi-tour de piste, cinq jours après avoir décroché l'or sur la distance reine.

"Cette médaille est encore plus précieuse que la première", a réagi Noah Lyles au micro de France Télévisions, pointant la densité présente sur le 200 mètres et la fatigue engendrée par la succession des tours de qualification. Il s'est imposé (19"52) devant son compatriote Erriyon Knighton (19"75) et le Botswanais Letsile Tebogo (19"81), déjà argenté sur 100 mètres.

Noah Lyles franchit la ligne d'arrivée du 100 m, aux championnats du monde du Budapest, le 20 août 2023, où il s'est offert l'or mondial. (DAVID J. PHILLIP / AP)

Dimanche, Noah Lyles devenait le nouveau roi de la ligne droite, s'offrant son tout premier titre mondial sur le 100 mètres. Avec ce doublé, il a réalisé ce qu'aucun sprinteur n'avait accompli depuis Usain Bolt en 2015. Ce doublé, le Floridien l'avait posé comme ambition dès son arrivée sur les bords du Danube. "Je suis venu ici pour décrocher trois médailles d'or, une de faite, les autres arrivent. Le 100 mètres était la plus difficile. Je vais m'amuser avec les épreuves que j'aime maintenant", déclarait, sûr de lui, le tout frais champion du monde de la distance reine, dimanche.

Le record de Bolt dans le viseur

Dès l'an passé, le spécialiste du demi-tour de piste avait commencé à multiplier ses sorties sur 100 mètres en meetings. "L'année 2022 m'a montré que c'était possible. J'avais commencé à travailler le 100 mètres sans que cela n'affecte ma rapidité sur 200 mètres. Cela m'a permis de me concentrer cette saison sur le 100 mètres, a détaillé ce passionné de rap, de design et de mode. Et en travaillant le 100 mètres, je vais améliorer ma première moitié de course sur 200 mètres."

Déjà champion du monde en 2019 et en 2022, Noah Lyles se trouve désormais à un seul titre d'égaler le nombre de couronnes mondiales consécutives sur 200 mètres d'Usain Bolt (2009, 2011, 2013, 2015). L'Américain rêvait d'ailleurs de s'approprier une des marques d'Usain Bolt. Sur Instagram, quelques jours avant les championnats du monde à Eugene, il avait publié une photo annonçant ses ambitions chronométriques, avec un surprenant 19"10, soit neuf centièmes de mieux que le record du monde de "la Foudre" et vingt-et-un centièmes plus vite que son propre record des Etats-Unis.

"Avec le 200 mètres, j'ai une connexion spéciale. Je connais cette course depuis mes 13 ans, je connais ce virage, cette ligne droite, chaque mètre. Sur 100 mètres, j'ai encore besoin de tellement m'améliorer pour envisager un record. Sur 200 mètres, j'ai juste besoin d'améliorer ma première moitié et ce rêve pourra devenir réalité", assurait-il à l'issue de son titre mondial sur la ligne droite.

Des mois de dépression

S'il n'a pas atteint son objectif chronométrique, pour Noah Lyles, ce doublé ressemble à une forme de revanche. Enfant asthmatique, dyslexique et souffrant de troubles de l'attention, Noah Lyles avait révélé, à l'été 2020, après plusieurs mois de pandémie, prendre des antidépresseurs pour soigner une dépression. À l’instar de sa compatriote Simone Biles, le sprinteur originaire de Floride avait pris la parole au sujet de la santé mentale l'année suivante, durant les Jeux olympiques de Tokyo, où il a décroché le bronze au 200 mètres : "Je veux que vous sachiez que c'est OK de ne pas sentir bien et que vous pouvez en parler à un professionnel ou même prendre un traitement, parce que c'est un problème sérieux et vous ne voulez pas vous réveiller un jour et juste penser que vous ne voulez plus être là".

Alors que le 100 mètres a connu quatre rois différents en quatre éditions des Mondiaux et que l'athlétisme mondial se cherche une nouvelle tête d'affiche du sprint masculin, Noah Lyles pourrait-il endosser le costume de successeur d'Usain Bolt ? Avec ses trois doublés mondiaux 100-200 mètres au compteur (2009, 2013, 2015) et ses trois doublés olympiques (2008, 2012, 2016), le Jamaïcain garde une marge d'avance très importante au rang des légendes. Dès l'an prochain à Paris, Noah Lyles aura l'occasion de marcher un peu plus dans les pas de son glorieux prédécesseur, qui, lui, est déjà conquis. Début juin, les deux hommes s'étaient croisés à Kingston, capitale de la Jamaïque, Usain Bolt glissant à l'oreille de Noah Lyles : "Tu es bon mec, content de te voir. Notre sport a besoin de ça, on a besoin d'une personnalité".