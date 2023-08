Mondiaux d'athlétisme : le 100 m masculin, une épreuve plus ouverte que jamais

Le suspense est garanti pour la finale de l'épreuve reine, prévue dimanche à Budapest. Aucun athlète ne sort du lot, même si le tenant du titre américain Fred Kerley aura à cœur de conserver sa couronne.

Les paris vont bon train cette année mais les avis sont rarement tranchés. Qui pour s'imposer sur l'épreuve reine des Mondiaux d'athlétisme, dimanche 20 août sur la piste du nouveau stade de Budapest ? L'ultime finale de la deuxième journée des championnats s'annonce pleine de surprises : "Il n'y a pas de favori sur la base des chronos et il n'y a pas quelqu'un qui a dominé de la tête et des épaules comme on peut le voir dans d'autres épreuves", pose Stéphane Diagana, champion du monde du 400 m haies en 1997.

"Le champion du monde en titre, Fred Kerley, va forcément venir avec l'envie d'enchaîner avec un second sacre parce que ça ne se passe pas si souvent que ça. Bien sûr, Usain Bolt l'a fait, mais ce n'est pas si courant sur 100 mètres tant la concurrence est relevée", poursuit le consultant pour France Télévisions.

Cette saison, une douzaine d'athlètes ont couru dans le même dixième, entre 9"83 et 9"93. En tête du bilan mondial, le Britannique Zharnel Hughes a établi, fin juin à New York, le nouveau record du Royaume-Uni en 9"83, effaçant des tablettes une marque vieille de trente ans. Un mois plus tard, il s'emparait du record national du 200 mètres. Surtout, sous des conditions de pluie dantesques, Zharnel Hughes a claqué sur la ligne droite un 10"03 qui a impressionné jusqu'à l'Américain Noah Lyles, double champion du monde du demi-tour de piste.

Noah Lyles affiche ses ambitions

Ce dernier apparaît également comme un prétendant au titre. "Il a annoncé des chronos sur ses réseaux sociaux. D'après ce qu'on a entendu dans ses interviews, il a l'air assez en forme, il peut être dans le coup", estime Stéphane Diagana. Sur Instagram, Noah Lyles a en effet annoncé vouloir courir 9"65 au 100 mètres, alors que son record personnel est de 9"86, et même 19"10 au 200 mètres, mieux que le record du monde d'Usain Bolt (19"19). Preuve que l'Américain se sent sûr de ses forces.

En retrait cette saison pour cause de blessures récurrentes, le champion olympique en titre Marcell Jacobs arrive sans certitude et avec un chrono (10"21) loin du très haut niveau mondial. "La saison n'a pas été facile pour moi, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, mais je suis là, a déclaré l'Italien la veille de l'ouverture des Mondiaux. Je sais que les regards se tournent vers moi parce que je suis champion olympique en titre, c'est un lourd fardeau. Mais je préfère être le favori parce qu'ils respectent ma façon de concourir, c'est un plus."

Un seul Français engagé... déjà éliminé

Autre nom à scruter l'Américain Christian Coleman, champion du monde 2019 : "On ne sait pas trop où il en est. Il y a aussi des nouveaux comme Cravont Charleston, le champion des Etats-Unis 2023. Ça va vraiment être assez ouvert", insiste Stéphane Diagana. Régulier, le Kényan Ferdinand Omanyala peut aussi légitimement viser un podium, quand le jeune Botswanais de 20 ans Letsile Tebogo peut créer la surprise.

En revanche, le détenteur de la cinquième meilleure performance de la saison (9"89), le Surinamais Issam Asinga, ne foulera pas la piste hongroise. Le tout frais recordman du monde junior du 100 m a été suspendu provisoirement le 11 août par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AUI) pour l'utilisation d'un produit interdit.

Du côté des Tricolores, un seul Français a pu rejoindre les séries d'une épreuve à la concurrence rude. Invité par World athletics, Mouhamadou Fall espérait entrer en demi-finales, mais a échoué dans sa quête en terminant seulement quatrième de sa série en 10''19, loin de son record personnel (10"04).