"Je ne serais pas surpris si des gros chronos étaient réalisés" : le clan français se réjouit de la "piste rapide" aux Mondiaux d'athlétisme

Après la découverte du Centre national d'athlétisme de Budapest vendredi, stade flambant neuf, les athlètes français se réjouissent de la qualité de l'installation, qu'ils jugent très rapide.

Dès l'entrée dans le stade, une odeur interpelle dans chaque allée, celle des matériaux neufs. Et pour cause, le nouveau Centre national d'athlétisme, situé sur la rive est du Danube, dans le sud de Budapest, est sorti de terre spécialement pour accueillir les championnats du monde d'athlétisme. Un stade flambant neuf, pouvant accueillir jusqu'à 35 000 spectateurs lors des Mondiaux, et réduit à 15 000 après l'événement.

Pour prendre ses repères dans ce nouvel écrin, les athlètes de l'équipe de France ont commencé à tester la piste, vendredi 18 août. Wilfried Happio, spécialiste du 400m haies, est déjà conquis. "La piste me convient bien. Les sensations sont bonnes. Et avec la structure de ce stade, nous sommes bien protégés du vent", confie-t-il aux côtés de son entraîneur, Olivier Vallaeys. Une protection au vent particulièrement appréciée par les athlètes, car il s'agit d'un paramètre propice aux performances.

"Une piste dure et rapide"

Mouhamadou Fall, invité sur le 100 m par World Athletics et seul représentant français sur l'épreuve reine, a lui aussi foulé la piste vendredi, à la veille de la compétition. "Les conditions sont parfaites. La piste est dure et très rapide, plus qu'à Eugene [aux Etats-Unis, pour les championnats du monde 2022]. Je ne serais pas surpris si des gros chronos étaient réalisés dès le premier jour. En plus, il fait chaud, et on est abrités du vent. Les conditions sont idéales", s'est réjoui le Tricolore qui espère réaliser l'un de ses meilleurs temps à Budapest.

Les sensations de Mouhamadou Fall sont d'ailleurs partagées par plusieurs athlètes de l'équipe de France. "La piste est très rapide et renvoie bien. De toute façon, c'est une Mondo [nom du fabricant] et on sait que c'est très rapide. Elle est encore plus rapide que l'année dernière", confirme Wilhem Belocian, spécialiste du 110 mètres haies. "Les pointes s'accrochent bien dedans, avec les carbones, ça renvoie vraiment bien", appuie Just Kwaou-Mathey, également engagé sur le 110 mètres haies.

Le fabricant de la piste est en effet bien différent de celui de la piste du Hayward Field à Eugene, nous a confirmé World Athletics. Mondo est d'ailleurs devenu début août le "supporter" officiel de la piste et des équipements d’athlétisme pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Tant à Budapest qu'à Paris, le chrono sera donc observé de près pour confirmer ou non cette prédiction de records.