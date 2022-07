Mondiaux d'athlétisme 2022 : les Etats-Unis rois du 100 m et du poids, le champion du saut en longueur frustré... Ce que vous avez peut-être raté cette nuit

La deuxième journée des championnats du monde a été marquée par le 100 m hommes, remporté par Fred Kerley, samedi 16 juillet à Eugene, dans l'Oregon. L'Américain a devancé deux de ses compatriotes, quelques minutes après l'exploit de la lanceuse de poids Chase Ealey. En saut en longueur, le champion olympique Miltiadis Tentoglou a été coiffé par le surprenant Jianan Wang. Retour sur les temps forts d'une nuit dans laquelle aucun Français n'était engagé.

Sur 100 m, Fred Kerley au sommet d'un podium à l'accent US

Marquer les esprits avec un temps de 9"79 en séries est une chose, convertir la prouesse en médaille en est une autre. En finale du 100 m, Fred Kerley n'a pas tremblé et a terminé en tête, en 9"86, pour glaner sa toute première breloque dorée. Un exploit de taille, pour un athlète jusque-là plutôt rodé au 400 m, même si l'Américain est vice-champion olympique de la discipline. "J'ai accompli ce que j'avais à faire et la médaille d'or compte plus que tout", a salué l'intéressé après sa victoire.

Il a devancé ses compatriotes Marvin Bracy et Trayvon Bromell (9"89 chacun), pour un podium 100% américain acquis devant une foule aux anges à Eugene. Ce triplé est le premier pour les Etats-Unis depuis 1991. Le mythique Carl Lewis y avait remporté son troisième titre mondial sur 100 m. "C'est historique, être mentionné avec n'importe lequel de ces noms-là, c'est un honneur", a savouré Bracy. Ces performances promettent pour les Américains, en vue du relais 4x100 m dont la finale est prévue samedi.

Première historique en lancer de poids pour les Etats-Unis

Pour la délégation américaine, les sprinteurs n'ont pas le monopole de la performance. Chase Ealey a offert à son pays son tout premier titre en concours féminin de lancer de poids, avec un jet à 20,49 m. "C'est tellement surréaliste", a lâché, incrédule, la championne du monde, âgée de 27 ans. Vice-championne du monde en salle en mars, l'Américaine a confirmé pour débloquer son compteur de médailles internationales en plein air.

Excusez du peu, Ealey s'est payé le luxe de devancer la championne olympique Gong Lijiao. Son jet a titillé celui d'Ealey sans le dépasser, plafonnant à 20,39 m. Double tenante du titre, la Chinoise de 33 ans échoue de peu, mais peut se targuer de grimper sur le podium d'un championnat du monde pour la septième fois consécutive.

Wang coiffe le champion olympique en saut en longueur

Un bond de géant. Avant son sixième et dernier saut, peu pariaient sur une victoire de Jianan Wang. Le Chinois pointait à la cinquième place avec un meilleur saut à 8,03 m, vingt-neuf centimètres derrière le champion olympique Miltiadis Tentoglou. Dans une ultimée poussée titanesque, Wang a finalement coiffé au poteau le Grec avec un saut à 8,36 m. Au moment de se relever, l'athlète, médaillé de bronze aux Mondiaux de 2015 à l'âge de 18 ans, n'y croyait pas vraiment. Son exploit est historique pour la Chine, jusque-là jamais titrée en saut en longueur.

Un scénario des plus cruels pour Tentoglou, détenteur du 2e, 3e, 4e, 5e et 6e saut du concours. Sa performance, poussée à 8,32 m, ne lui a pas suffi à décrocher sa première médaille d'or lors de Mondiaux en plein air.