Euro d'athlétisme : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre la compétition sur France Télévisions ?

Dernier stop avant le rendez-vous à la maison cet été à partir du 1er août. Toutes les stars européennes seront bien présentes à Rome pour se jauger une dernière fois en compétition avant de s'élancer vers les Jeux de Paris.

Au stade olympique romain, ils seront plus d'une centaine de Français à espérer y décrocher une médaille, ou à se qualifier pour les JO. Parmi eux, on retrouvera Kevin Mayer (décathlon), qui visera les minima pour les JO, Mélina Robert-Michon (disque), Cyréna Samba-Mayela (100m haies) ou Thibaut Collet (perche).

Azeddine Habz (1500 m) et Simon Bédard (10 000 m), d'abord absents de la liste à cause d'"erreurs administratives majeures" commises par la FFA - des mots prononcés par la Fédération européenne d'athlétisme -, seront finalement bien du voyage à Rome.

En revanche, pas de Rénelle Lamotte, Sascha Zhoya ou Renaud Lavillenie, dont la préparation a été retardée en raison de blessures. Au rang des stars, on retrouvera Armand Duplantis (perche), Femke Bol (400m haies) ou encore les Norvégiens Jakob Ingebrigtsen (1500 et 5000 m) et Karsten Warholm (400 m haies). Un athlète sera particulièrement scruté : Marcell Jacobs, champion olympique en titre du 100 mètres, tentera de se qualifier in extremis pour les JO.

Voici la diffusion de ces championnats sur France Télévisions et france.tv.

Le programme de la compétition sur France Télévisions :

Vendredi 7 juin :



- France 4 de 12h30 à 14h30



- France 4 de 18h50 à 19h50

- France 3 de 19h54 à 23h

Samedi 8 juin :



- France 3 de 10h à 11h39



- France 2 après la finale dames de Roland-Garros (début à 15h)

- France 3 de 19h54 à 21h05

- France 2 de 21h05 à 23h15



Dimanche 9 juin :



- France 3 de 8h50 à 11h36

- France 4 de 11h36 à 12h58

- France 3 de 12h58 à 13h30



- France 3 de 19h54 à 23h



Lundi 10 juin :



- France 3 de 10h à 11h32

- France 2 de 11h32 à 12h58

- France 3 de 12h58 à 13h45



- France 3 de 20h à 23h



Mardi 11 juin :



- France 3 de 9h30 à 11h32

- France 2 de 11h32 à 12h58

- France 3 de 12h58 à 14h



- France 2 de 18h30 à 19h54

- France 3 de 19h54 à 21h

- France 2 de 21h à 23h



Mercredi 12 juin :



- France 3 de 20h à 23h15