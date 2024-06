Athlétisme : le défi de Kevin Mayer, Armand Duplantis pour un nouveau record... Pourquoi il faut suivre les championnats d'Europe à Rome

Derniers réglages avant le grand rendez-vous olympique de Paris. Les championnats d'Europe d'athlétisme de Rome débutent vendredi 7 juin et se tiendront jusqu'au mercredi 12 juin au Foro Italico (à suivre sur France Télévisions et france.tv). Le large contingent français, le défi de Kevin Mayer, les têtes d'affiche des autres nations... Voici trois raisons de ne pas rater cette compétition.

Parce que les Français seront présents en nombre

La Fédération française d'athlétisme (FFA) a vu large, très large : 56 hommes et 44 femmes seront à Rome. Mais pas Sasha Zhoya, Rénelle Lamote ou Renaud Lavillenie, dont le début de saison a été retardé pour cause de blessures et qui se préservent pour les Jeux. En revanche, l'athlète française en forme du moment, Cyréna Samba-Mayela, peut viser une belle performance sur le 100 m haies. La hurdleuse a amélioré son propre record de France sur la distance en mai (12''52), établissant la deuxième meilleure performance européenne de l'année, derrière les 12''49 de la Suissesse Ditaji Kambundji.

Teuraiterai Tupaia, nouveau recordman de France du javelot avec un lancer à 86,11 m et qualifié pour les Jeux de Paris, sera de la partie. L'équipe de France pourra aussi compter sur l'un de ses piliers, la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, qui est l'athlète la plus âgée présente à Rome. Elle tentera de réaliser les minima (64,50 m). Thibaut Collet sera également attendu à la perche, tout comme Jimmy Gressier sur 10 000 mètres.

Azeddine Habz (1500 m) et Simon Bédard (10 000 m), d'abord absents de la liste à cause d'"erreurs administratives majeures" commises par la FFA - des mots prononcés par la Fédération européenne d'athlétisme -, seront finalement bien du voyage à Rome.

Parce que Kevin Mayer tentera de se qualifier pour les JO

C'est l'invité surprise de la sélection tricolore. Toujours pas qualifié pour les Jeux olympiques, le gladiateur Kevin Mayer entrera dans l'arène romaine à partir de lundi, avec pour objectif de décrocher son précieux sésame. "La Fédération française d'athlétisme a demandé une wild card pour Kevin Mayer, a expliqué le patron de l'athlétisme européen, Dobromir Karamarinov. Kevin est double champion du monde de décathlon et l'actuel détenteur du record du monde. Compte tenu de ses résultats exceptionnels, il était tout à fait justifié d'accorder cette invitation."

Les championnats d'Europe représentent l'une de ses dernières chances de réaliser les minima (8 460 points). Le spécialiste des épreuves combinées, qui n'a jamais été champion d'Europe de la discipline en plein air, avait abandonné le décathlon de San Diego (Etats-Unis) après trois épreuves en mars.

Parce que les stars sont dans les starting-blocks

Les Français seront bien entourés à Rome, avec pas moins de neuf champions du monde 2023 inscrits à ces championnats d'Europe. L'intouchable Armand Duplantis semble avoir une marge considérable sur ses adversaires à la perche. À tel point que la question n'est pas de savoir s'il va s'imposer, mais si le Suédois va être capable de battre à nouveau son propre record du monde.

La Néerlandaise Femke Bol, impressionnante sur 400 m haies depuis plusieurs saisons, ne devrait pas être inquiétée, à condition d'éviter la chute. Les Norvégiens Jakob Ingebrigtsen (1500 et 5000 m) et Karsten Warholm (400 m haies), l'Italien Gianmarco Tamberi et l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh (hauteur), le Grec Miltiadis Tentoglou (longueur), le Suédois Daniel Stahl (disque) et la Britannique Katarina Johnson-Thompson (heptathlon) sont les autres médaillés d'or aux derniers Mondiaux de Budapest (Hongrie). Champion olympique à Tokyo (2021), le sprinteur italien Marcell Jacobs évoluera à domicile et courra pour décrocher les minima olympiques, et donc la qualification pour Paris 2024.