Athlétisme : Wilfried Happio champion de France du 400 mètres haies quelques minutes après avoir été agressé à l'échauffement

Une soirée d'extrêmes pour Wilfried Happio. L'athlète de 23 ans a été sacré champion de France, à Caen, du 400 mètres haies en 48''57, la cinquième meilleure performance française de tous les temps, moins d'une demi-heure après avoir été agressé lors de son échauffement, samedi 25 juin.

"Il y a eu un gros incident à l'échauffement. Quelqu'un s'est jeté sur lui et l'a tapé, a expliqué Olivier Vallaeys, entraîneur de Wilfried Happio, à l'AFP et à L'Equipe. Un mec qui venait de nulle part lui a demandé si c'était bien lui Wilfried Happio et s'est jeté sur lui. Moi je l'ai ceinturé. C'était 20 minutes avant la course, on était prêts à partir en chambre d'appel. On est sous le choc. Le mec a été interpellé. Wilfried va bien. Mais je suis sans voix, c'est de l'agression pure. C'est scandaleux. Ce sont des méthodes de sauvage."

Minima pour les Mondiaux de Eugene !



Wilfried Happio (Lille Métropole Athlé) champion de France Elite du 400 m haies en 48''57 !



Cinquième meilleur performeur de l'histoire !



Suivez les #CFAthlé en DIRECT sur https://t.co/63xdTVtG50 et @lachainelequipe. pic.twitter.com/s4QTyk50iT — FFAthlétisme (@FFAthletisme) June 25, 2022

Au moment de s'élancer sur la piste du stade Hélitas de Caen, Happio portait encore les stigmates de son agression, un bandage noir traversant son visage pour couvrir son oeil gauche. "Je n'ai pas envie de m'étaler dessus, l'affaire est en cours, des gens compétents s'en occupent, a réagi Wilfried Happio. Pour parler de la course, avec un seul oeil c'est plus compliqué. Les sensations étaient bonnes."

Car du côté sportif, la soirée a été brillante pour Happio. Outre un titre de champion de France, son chrono lui offre un ticket pour les Mondiaux d'Eugene (Etats-Unis) du 15 au 24 juillet. Les championnats de France représentent la dernière chance pour les athlètes tricolores de viser les minima des Mondiaux, indispensables pour faire partie de la sélection française dévoilée le 28 juin.