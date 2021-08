Athlétisme : Sasha Zhoya devient champion du monde juniors du 110 m haies avec un nouveau record du monde à la clé

La foudre Sasha Zhoya a encore frappé sur la piste des championnats du monde juniors à Nairobi au Kenya. En finale du 110 m haies, le Français a dominé sa course en 12"72 et amélioré son propre record du monde de 21 centièmes dans la catégorie juniors, établi la veille en 12"93. Deux marques en dessous des treize secondes qu'il n'avait jamais franchies auparavant. Le hurdler de 19 ans a devancé le Jamaïcain Vashaun Vacianna et le Polonais Jakub Szymansky.

WORLD U20 RECORD ‼️



After 12.93 yesterday, @sasha_zhoya demolishes his own world U20 record with a 12.72 clocking in the 110m hurdles final to become the #WorldAthleticsU20 champion. pic.twitter.com/k5ei2S9sCW