Athlétisme : le Français Sasha Zhoya établit un nouveau record du monde juniors sur 110 m haies

Sasha Zhoya n'a pas manqué sa demi-finale dans les Championnats du monde d'athlétisme des moins de 20 ans. Grand favori du 110 m haies, le jeune Français (19 ans) a signé le meilleur temps des demi-finales en 12''93, vendredi 20 août à Nairobi au Kenya, et s'empare par la même occasion du record du monde juniors.

WORLD U20 RECORD!@sasha_zhoya flies to 12.93 in the 110m hurdles semi-finals. It's the first time the Frenchman has gone sub-13 in wind-legal conditions... and there's still a #WorldAthleticsU20 final to come. pic.twitter.com/aqIylbPVQE