L'Italien s'est imposé, mardi, en trois manches face au Bulgare en quarts de finale des Internationaux de France.

Jannik Sinner monte en puissance. L'Italien s'est facilement défait de Grigor Dimitrov en trois sets (6-2, 6-4, 7-6) sur le court Philippe-Chatrier, mardi 4 juin. Dans un match à sens unique, le numéro deux mondial rallie les demi-finales du Grand Chelem parisien pour la première fois de sa carrière. Si le Bulgare n'avait concédé qu'un seul set (face à Zizou Bergs) depuis le début de la quinzaine, il n'a pas pu faire grand-chose face au service (81% de points gagnés au premier service) et la force de frappe de son adversaire.

De son côté, le vainqueur du dernier Open d'Australie n'a pas connu le même trou d'air qu'en début de match face à Corentin Moutet. Très tôt dans la rencontre (à 1-1 dans la première manche), Jannik Sinner a infligé un double break à la tête de série numéro 10, pour mener 5-1 et donner le ton du match. Grigor Dimitrov ne s'est, lui, jamais procuré de balle de break lors des deux premières manches. Dans un troisième set plus disputé, le Bulgare a fini par craquer dans le tie-break (7-3) et s'est incliné sur une 49e faute directe. Au prochain tour, le futur numéro 1 mondial (après le forfait de Novak Djokovic) affrontera le gagnant du match entre Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas, pour une place en finale.