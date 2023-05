La Française, numéro 5 mondiale, s'est montrée à la fois ambitieuse et prudente, vendredi, lors du Media Day de Roland-Garros.

Tout sourire et "des étoiles dans les yeux". Première joueuse à se présenter devant la presse lors du Media Day de Roland-Garros, vendredi 26 mai, Caroline Garcia a reconnu avoir l'ambition "d'aller gagner et de soulever le trophée", mais reste consciente que "le chemin ne va pas être facile". Après avoir connu une seconde partie de saison phénoménale en 2022 (titre à Cincinnati, première demi-finale de Grand Chelem à l'US Open et titre au Masters de fin d'année pour passer de la 75e place en janvier à la 4e en novembre), la Française, 5e joueuse mondiale, connaît un début d'exercice 2023 plus difficile.

Seule tête de série tricolore, la joueuse de 29 ans n'a pas pour autant "l'impression d'être toute seule dans les Français. Il y a tellement d'autres très bons joueurs et joueuses français, même si le classement à l'heure actuelle ne le reflète pas." Meilleure chance de sacre tricolore porte d'Auteuil, un objectif "tout en haut de la liste", Caroline Garcia fera son entrée en lice contre la Chinoise Xiyu Wang (62e joueuse mondiale).