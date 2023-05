Roland-Garros 2023 : seule tête de série tricolore, Caroline Garcia évite la partie de tableau d'Iga Swiatek, les Françaises pas vernies au tirage au sort

La première Française au classement WTA, tête de série numéro 5, pourrait retrouver la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka en quart de finale.

Caroline Garcia ne verra pas Iga Swiatek avant la finale. La Française a été placée dans la moitié de tableau de la numéro 2 mondiale, Aryna Sabalenka, lors du tirage au sort du tableau femmes de Roland-Garros 2023, jeudi 25 mai. La Française de 29 ans, numéro 5 mondiale et meilleure classée parmi les représentantes tricolores, pourrait retrouver la Biélorusse en quarts de finale. Et elle n'aura pas une route facile, puisqu'elle pourrait aussi retrouver la Lettone Jelena Ostapenko (17e, vainqueure en 2017) ou encore la Russe Daria Kasatkina (9e) sur son chemin.

Le tirage n'a pas non plus été clément pour la tenante du titre Iga Swiatek, qui pourrait retrouver Coco Gauff en quarts pour un remake de la dernière finale, puis Elena Rybakina (tête de série numéro 4) et Ons Jabeur (tête de série numéro 7). Le tirage au sort a révélé un duel 100% tricolore entre Selena Janicijevic et Océane Dodin. D'autres Françaises n'ont pas été gâtées par le tirage au sort. Bénéficiaire d'une invitation, Diane Parry a hérité de la tête de série Anhelina Kalinina, récente finaliste à Rome. Alizé Cornet affrontera, elle, l'Italienne Camila Giorgi au premier tour.

De beaux chocs dès le premier tour

Le sort a été plus clément pour Kristina Mladenovic, qui a hérité d’une qualifiée ou d’une lucky loser. Auteure d’un beau parcours lors de l’édition 2022, Léolia Jeanjean sera opposée à l’Australienne Kimberley Birrell (110e joueuse mondiale). Clara Burel défiera Sara Sorribes Tormo, 132e joueuse mondiale, tandis que Jessika Ponchet a tiré l'Argentine Nadia Podoroska (102e).

Le tirage a également réservé quelques chocs dès le premier tour. La troisième joueuse mondiale Jessica Pegula devra se débarrasser de sa compatriote Danielle Collins (45e à la WTA). La tête de série numéro 18 Victoria Azarenka affrontera la Canadienne Bianca Andreescu, vainqueure de l’US Open 2019. La Polonaise Magda Linette (21e) défiera la jeune canadienne Leylah Fernandez (49e), finaliste aux Etats-Unis en 2021, tandis que la Tchèque Karolina Pliskova (16e) affrontera l'Américaine Sloane Stephens (33e). Pour son retour sur la terre battue parisienne, Elina Svitolina (508e) sera opposée à Martina Trevisan (26e), demi-finaliste en 2022.