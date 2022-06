Les premiers quarts de finale ont rythmé la journée du mardi 31 mai à Roland-Garros. Avec la surprise Martina Trevisan, qui s'est qualifiée en demi-finale et la domination de Coco Gauff dans un duel 100% américain contre Sloane Stephens, la compétition féminine a offert de beaux duels et de beaux points. Chez les hommes, le spectacle a également été au rendez-vous avec, notamment, le choc entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz qui a tenu toutes ses promesses.

Après plus de trois heures de bataille acharnée, c'est l'Allemand qui s'en est sorti sur un ultime revers long de ligne. En parallèle, les tournois juniors se sont poursuivis et le Trophée des légendes, qui voit s'affronter avec les anciennes gloires du tennis mondial, a fait son retour cette année.