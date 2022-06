Roland-Garros 2022 : revivez les meilleurs moments du second sacre porte d'Auteuil de Caroline Garcia et Kristina Mladenovic

De retour au sommet ! Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont remporté le tournoi en double dames, dimanche 5 juin, après leur victoire au forceps contre les redoutables Coco Gauff et Jessica Pegula (2-6, 6-3, 6-2). Pourtant, la paire tricolore a mal lancé leur match, comme souvent au cours de ce tournoi. Les Bleues ont gâché de six balles de break, puis ont concédé la première manche.

Plus efficaces et mordantes, les Américaines ont ensuite fait les frais du nouveau visage présenté par le duo français. Imprévisibles et solides sur leurs services, les Bleues ont fait déjouer leurs rivales pour arracher un dernier set décisif. Portée par une Caroline Garcia impériale au filet, la paire tricolore a remporté la finale après 1h44 de jeu.

Un sacre après une fâcherie

Caroline Garcia et Kristina Mladenovic décrochent leur second titre Grand Chelem ensemble, six ans après un premier titre porte d'Auteuil. Eliminées dès les premiers tours en simple, les Françaises ont pu se consacrer pleinement à leur quête. Bénéficiaires d'une invitation pour le tournoi de double, "Caro" et "Kiki" font leur retour au premier plan de la meilleure des manières, après une séparation de plusieurs années due à une dispute. Elles ont rejoué ensemble sur le circuit lors de l'Open d'Australie.