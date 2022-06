Très ému et éprouvé par une quinzaine épuisante, l'Espagnol s'est exprimé devant le public parisien après avoir remporté son quatorzième Roland-Garros.

Humble et modeste sur ses exploits. Après avoir écrasé Casper Ruud en finale de Roland-Garros (6-3, 6-3, 6-0), dimanche 5 juin, Rafael Nadal s'est exprimé micro à la main sur le court Philippe-Chatrier. Après avoir écouté l'hymne de l'Espagne en son honneur, et avant de remercier son équipe, l'Espagnol a tenu à féliciter son jeune adversaire de 23 ans. "Tu as franchi un grand pas en avant, je suis très content pour toi", a-t-il soufflé. Le natif de Manacor n'a pas caché sa joie démesurée avant d'ajouter : "C'est difficile d'expliquer toutes mes émotions en ce moment."

Le roi de la porte d'Auteuil

Souvent dans le dur physiquement, mais jamais résigné, Rafael Nadal a toujours trouvé la clé face à tous ses adversaires, sur sa terre adorée. "C'est le meilleur tournoi du monde", confie-t-il avant de souligner le soutien exceptionnel du public parisien. L'Espagnol a terminé par donner des indices quant à la suite à donner à sa carrière, "Je ne sais pas ce qu'il va se passer dans le futur, mais je vais continuer à me battre."