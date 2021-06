Vidéo Roland-Garros 2021 : "J'espère qu'on va me retrouver l'année prochaine", déclare Jo-Wilfried Tsonga

Le Français de 36 ans, éliminé au premier tour de Roland-Garros cette année, espère ne pas avoir disputé son dernier tournoi des Internationaux de France : "J'espère qu'on va me retrouver l'année prochaine. J'ai fait une petite traversée du désert l'année dernière. Je n'ai pas pu jouer pendant plus d'un an, je n'ai pas pu faire de sport pendant presque huit mois. (...) Je me laisse encore un peu de temps pour élever mon niveau", a-t-il déclaré sur le plateau de France Télévisions, vendredi 4 juin.