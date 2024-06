Jamais là où on l'attend. A 25 ans, Corentin Moutet n'en finit plus d'étonner. Depuis tout jeune, ce gaucher rend fous ses adversaires, mais aussi ses entraîneurs et les spectateurs. En venant à bout de Sebastian Ofner (45e mondial) lors du troisième tour de Roland-Garros, le 79e au classement ATP a encore une fois tout renversé sur son passage. Il devient ainsi le premier joueur français à se qualifier pour la deuxième semaine des Internationaux de France dans le tableau masculin depuis Hugo Gaston en 2020.

Un joueur à la palette insondable

Corentin Moutet n'est pas un joueur commun. Si Michael Chang avait renversé le Central de Roland-Garros en réalisant un service à la cuillère face à Ivan Lendl en 1989, lui en a fait sa marque de fabrique. "Le service à la cuillère, je l'utilise comme une arme, quand les joueurs sont super loin au retour, mais pas comme un manque de respect", disait-il en 2023.

Ce n'est qu'une facette de son talent, de ce bras gauche capable de tout. En 2015, Arnaud Di Pasquale, alors directeur technique national, confiait à franceinfo: sport : "Il est capable de tout faire. Corentin développe un sens tactique, une panoplie de coups assez impressionnants et intéressants. Il a une super main". En 2023, blessé au poignet, il a même disputé Roland-Garros (et d'autres tournois) en laissant de côté son revers à deux mains, pour ne jouer qu'à une main.

Roland-Garros : le portrait de Corentin Moutet C'est le chouchou du public français, Corentin Moutet a fait sensation lors de ses deux premiers matchs à Roland-Garros. Le Français est capable du meilleur comme du pire. Découvrez le portrait de cet écorché qui peut sauver le bilan tricolore sur la terre battue.

Caractériel et viré de la fédération en 2022

"Le comportement de Corentin Moutet sur le court ne correspond pas aux valeurs que la FFT veut transmettre." C'est ainsi que la Fédération française de tennis a expliqué à l'AFP les raisons de l'éviction de Corentin Moutet de son giron, en novembre 2022. Plus d'aides, plus de soutien, et l'obligation de se trouver un nouvel entraîneur, en la personne de Petar Popovic, actuellement à ses côtés. Parmi ses faits d'armes : avoir été disqualifié à Adelaïde (Australie) pour avoir insulté l’arbitre, en être venu aux mains avec son adversaire Adrian Andreev à Orléans...

Le joueur est une allumette qui peut tout embraser. "On peut lui reprocher son côté très caractériel, qui fait aussi partie de ses qualités", disait de lui Arnaud Di Pasquale, alors qu'il jouait ses premières qualifications de Roland-Garros à 16 ans. "Coco est tellement obsédé par la perfection qu’il n’acceptera jamais de faire un coup moyen. C’est pourquoi il se frustre", expliquait son père à Ouest-France en 2018.

Il a détesté l'école, mais aime la poésie, le rap et le piano

"J’ai détesté l’école, vraiment. J’ai arrêté en seconde. Je n’aime pas l’idée qu’on m’inculque un savoir. L’autorité qu’ont les profs sur les élèves me dérangeait", disait Corentin Moutet au Monde en 2018. Cela ne l'a pas empêché de se cultiver et de s'ouvrir à plein d'autres choses que le tennis. "J’aime plus ce que m’apporte le tennis que le tennis, confiait-il au Figaro. J’aime bien jouer, mais je prends beaucoup de plaisir à faire des choses extérieures au tennis." Parmi elles, il y a le rap, et un EP de huit titres sorti lors du confinement en raison du Covid-19 et intitulé Ecorché.

Il y a également le piano, qu'il pratique très bien, mais aussi la littérature. Passionné d'Oscar Wilde, de Victor Hugo, de Verlaine, il cite souvent Baudelaire après une victoire : "Je ne suis pas tout à fait mécontent de moi". Mais ça, c'était avant de clamer à Roland-Garros : "J'avais dit quoi !", en référence au champion de MMA Cédric Doumbè.

#RolandGarros | 🗣️ « Eh je vous avais dit quoiiiiiii ? »



🥊 Le clin d’œil de Corentin Moutet à Cédric Doumbè après sa victoire éclatante sur Nicolás Jarry ! pic.twitter.com/Wg6fAtJddP — francetvsport (@francetvsport) May 26, 2024

Un espoir de longue date

Champion de France dans toutes les catégories d'âge dès 12 ans, plus jeune Français (à 20 ans) à atteindre une finale sur le circuit ATP depuis Richard Gasquet (avant d'être détrôné par Arthur Fils en 2023), premier lucky loser à atteindre les huitièmes de finale de l'US Open (en battant Stan Wawrinka) en 2022, Corentin Moutet n'est jamais avare de surprises. En 2015, alors qu'il n'avait que 16 ans, il avait hérité d'une invitation pour les qualifications de Roland-Garros. "C'est quelqu'un de responsable, d'autonome. Il a plein de qualités autour pour pallier ses carences. Il a cette volonté d'atteindre le très haut niveau", prédisait Arnaud Di Pasquale. Demi-finaliste à l'Open d'Australie et à Wimbledon en juniors en 2017, il n'a jamais été mieux classé que la 51e place mondiale à l'ATP, en 2022.

En course pour disputer les Jeux olympiques

Avec cette qualification pour les huitièmes de finale, Corentin Moutet s'est donné une chance de plus de réaliser un rêve : disputer les Jeux olympiques de Paris. Le classement sera arrêté après Roland-Garros. Avec les points gagnés ici, il pourrait faire partie des quatre représentants tricolores en cas de – probable – forfait d'Adrian Mannarino. "Dès que j'ai su que les Jeux étaient à Paris, c'est devenu mon objectif principal, a-t-il confié à l'issue de sa victoire vendredi. C'est un rêve. Quand je me suis blessé, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. C'est l'objectif d'une vie d'être aux Jeux à Paris."