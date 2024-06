Roland-Garros 2024 : la numéro 1 mondiale Iga Swiatek déroule encore face à Marketa Vondrousova et rejoint Coco Gauff en demi-finales

Sur sa lancée, Iga Swiatek poursuit sa promenade de santé porte d'Auteuil. La numéro 1 mondiale et double tenante du titre n'a pas laissé la moindre chance, mardi 4 juin, à la Tchèque Marketa Vondrousova en quart de finale de Roland-Garros. La tête de série n°5, finaliste 2019 de ces Internationaux de France, a été sèchement balayée en un peu plus d'une heure de jeu (6-0, 6-2). La Polonaise, depuis son combat épique du deuxième tour face à l'ex-reine du circuit Naomi Osaka, déroule son tennis . Dans son jardin qu'est la terre battue parisienne, elle signe son 19e succès consécutif. Swiatek rejoint dans le dernier carré l'Américaine et troisième mondiale, Coco Gauff, tombeuse un peu plus tôt d'Ons Jabeur.