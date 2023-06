Roland-Garros 2023 : Swiatek au rendez-vous, Zverev et Ruud à pas de loup, Haddad Maia crée la surprise... Ce qu'il faut retenir de la journée de mercredi

On connaît désormais le carré final des deux tableaux. Tenante du titre, Iga Swiatek en fera encore partie.

La deuxième partie des quarts de finale prenait place à Roland-Garros, mercredi 7 juin, et cela n'a pas souri à Ons Jabeur. La Tunisienne s'est inclinée face à Beatriz Haddad Maia et ne continue pas sa route à Paris. Au contraire, Iga Swiatek, Alexander Zverev et Casper Ruud ont tous franchi l'obstacle des quarts et viseront une place en finale du Grand Chelem parisien.

Le remake : Swiatek mate encore Gauff

Un an après, rien n'a changé entre Iga Swiatek et Coco Gauff. Entre deux joueuses qui incarnent l'avenir du tennis mondial, la Polonaise garde toujours l'ascendent sur sa cadette américaine. Jamais inquiétée, elle s'est tranquillement imposée en 1h28 (6-4, 6-2).

C'est la troisième fois que Swiatek atteint les demi-finales porte d'Auteuil en cinq participations, à seulement 22 ans. Si la Polonaise est superstitieuse, elle pourra d'ailleurs noter qu'à chaque fois qu'elle y a atteint les demi-finales, elle a, par la suite, soulevé la coupe Suzanne-Lenglen.

FRANCE TELEVISIONS

Le retour : Zverev retrouve les demi-finales

Si on lui avait soufflé ce scénario au soir du 3 juin 2022, Alexander Zverev n'y aurait certainement pas cru. Gravement blessé en demi-finales l'an dernier alors qu'il réalisait un match épatant face à Rafael Nadal, l'Allemand a dû passer par une longue phase de rééducation pour retrouver une condition physique adaptée à ses ambitions.

De retour en quarts de finale dès cette année, il n'a pas manqué l'occasion de prendre une revanche sur le destin et rejouera une demi-finale sur le Central dès sa première tentative. Solide à défaut d'être impérial, Zverev s'est imposé en quatre sets face à l'une des révélations de la quinzaine, l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (6-4, 3-6, 6-3, 6-4).

FRANCETVSPORT

La confirmation : Ruud est chez lui à Paris

Face à un adversaire qu'il avait déjà battu à Roland-Garros l'an dernier, Casper Ruud n'a pas tremblé en night session face à Holger Rune. Impérial, il a semblé en contrôle toute la soirée, malgré la perte du troisième set, qui doit beaucoup au soutien du public qui a requinqué son adversaire (6-1, 6-2, 3-6, 6-3).

Après sa percée jusqu'en finale l'an dernier, le Norvégien prouve que cela ne devait rien au hasard. Il rejoint le dernier carré pour la deuxième année de suite et s'installe comme l'un des cadors du tournoi actuellement. Son duel face à Alexander Zverev, entre deux joueurs revanchards, sera à suivre de près.

La révélation : Haddad Maia découvre le dernier carré

En arrivant à Paris, Beatriz Haddad Maia n'avait j'avais été plus loin qu'un deuxième tour en Grand Chelem. À Roland-Garros, elle va découvrir les demi-finales. Une victoire renversante face à la Tunisienne Ons Jabeur et la voilà dans le dernier carré (3-6, 7-6|5], 6-1). Un monde inatteignable pour la Paulista il y a encore peu mais qui devriendra une réalité jeudi.

Sans compter le bond colossal qu'elle fera au classement WTA, c'est le plus grand défi de sa carrière qui l'attend sur le court central jeudi. Un match face à la numéro une mondiale, double vainqueure à Roland et souveraine depuis 10 jours, avec comme enjeu, une place en finale de Grand Chelem.

FRANCE TELEVISIONS

La Bérézina : la France qui sombre

Peu importe les catégories, Roland-Garros n'a décidément pas réussi aux Tricolores cette année. Si les tableaux principaux hommes et femmes sont en première ligne pour essuyer les critiques et soulever les inquiétudes, les autres catégories n'ont pas été non plus en réussite. Parmi les engagés du jour, Astrid Lew Yan Foon s'est inclinée en huitièmes de finale du tournoi juniors face à Lucciana Perez Alarcon (6-4, 7-5), tandis que Pauline Déroulède a été éliminée par la tête de série n°1, Diede De Groot, en quarts de finale du tournoi de tennis-fauteuil (6-1, 6-4).

Pour trouver la trace d'un Français jeudi, il faudra regarder du côté du double garçons où Paul Barbier Gazeu sera associé au Serbe Vuk Radjenovic pour affronter la paire composée de l'Australien Charlie Camus et du Tchèque Jan Hrazdil en quarts de finale. En double masculin de tennis fauteuil, Stéphane Houdet attend de connaître ses adversaires en demi-finales, lui qui est associé à Takashi Sanada. Chez les femmes, la paire composée de Pauline Déroulède et Emmanuelle Morch affronte Dana Mathewson et Lucy Shuker, en quarts de finale de tennis-fauteuil là aussi.