Roland-Garros 2023 : Jessika Ponchet, Arthur Fils, Clara Burel et Hugo Gaston obtiennent leur invitation pour le tableau principal, Benoît Paire absent

La Fédération française de tennis a dévoilé, mardi, ses invitations pour le tournoi de Roland-Garros, qui s'ouvre dans trois semaines.

Ils ont reçu leur carton d'invitation. La Fédération française de tennis (FFT) a dévoilé, mardi 9 mai, ses wild-cards pour le tableau principal de Roland-Garros. Jessika Ponchet (201e mondiale, soit 10e Tricolore) et Arthur Fils (57e soit 5e Français) obtiennent une wild-card "Race France". Clara Burel (97e mondial soit 2e Française) et Hugo Gaston (105e soit 9e Tricolore) reçoivent eux les wild-cards "Race internationale". Un sésame précieux pour les joueurs et joueuses qui évitent donc de passer par le tournoi de qualification.

Une étape à laquelle n'échappera pas Benoît Paire, qui avait atteint les huitièmes de finale du tableau principal en 2019. De retour sur le circuit challenger, l'Avignonais, actuel 160e mondial, n'a pas été convié.

Ces invitations ont par ailleurs été distribuées sur la base de l'opération "Destination Roland-Garros", un classement "au mérite" des meilleurs Tricolores, indique le communiqué de la FFT, mais qui ne sont pas qualifiés directement grâce à leur classement ATP et WTA.

À l'inverse de ces derniers, la Race ne prend en compte que les points engrangés sur la saison ainsi que le cumul des 18 meilleurs résultats de chaque joueur et joueuse. "À noter que Jessika Ponchet était devancée au classement par Océane Dodin, assurée d'entrer dans le tableau grâce à son classement WTA à la mi-avril. La situation est la même pour Arthur Fils, devancé au classement par Luca Van Assche et Grégoire Barrère, 'entrants directs'", a précisé le communiqué.