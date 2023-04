Tennis : cure de désintoxication et perte de poids... Comment Benoît Paire a repris sa carrière en main avant le Masters 1000 de Monte-Carlo

Le Masters 1000 de Monte-Carlo, qui ouvre traditionnellement la saison sur terre battue, débute dimanche 9 avril. Aucun Français ne sera à l’affiche du premier tour. En revanche, il y en aura trois au deuxième et dernier tour décisif des qualifications, dans la matinée : Ugo Humbert, Luca Van Assche et Benoît Paire tenteront de rejoindre Richard Gasquet et Benjamin Bonzi, les deux seuls, par leur classement, à avoir intégré directement le tableau final.

Benoît Paire a bénéficié d’une invitation pour participer aux qualifications. L’Avignonnais, redescendu dans les profondeurs du classement, se voit offrir l’occasion de revenir au plus haut niveau car depuis trois ans, l'athlète de 33 ans s’était un peu perdu, multipliant les excès, les défaites sans gloire et des comportements déplacés sur le court. Aujourd’hui, Benoît Paire considère qu’il est temps de reprendre le fil de sa carrière.

De la 217e à la 165e place mondiale

Les cheveux rasés, une barbe particulièrement fournie et, au milieu, un grand sourire : Benoît Paire est heureux. Il a retrouvé l’envie et le plaisir de jouer. Tout cela, il l’avait perdu, à tel point qu’il était redescendu à la 217e place mondiale. Aujourd’hui, il est 165e, contraint par ce classement de jouer des tournois de deuxième division. Alors en février dernier, il a dit stop. C’était à Waco au Texas dans un tournoi challenger. "Je me suis dit : 'Mais qu'est-ce que je fais à jouer les challengers ?', raconte-t-il.

"Je voyais qu'il y avait des tournois comme Acapulco, Dubai, des tournois que j'adore, alors que moi je me retrouvais à Waco devant deux personnes à jouer dans une université. Je me suis dit : 'Mais c'est pas ça que je veux.' Je suis sorti du court et j'ai pensé : 'Si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien.'" Benoît Paire, tennisman à franceinfo

Alors Benoît Paire s’est remis la tête à l’endroit et il a pris une décision. "Je me suis dit que j'allais arrêter un peu l'alcool aussi, confie-t-il. Donc j'ai fait une cure de désintoxication. Je ne suis pas alcoolique mais j'aimais ça et je faisais trop souvent la fête. Finalement, ce n'est pas possible de se sentir bien sur un court si on fait n'importe quoi."

Et maintenant sur le court, tout va bien pour l'Avignonais qui explique : "Je retrouve mon physique, je retrouve mon jeu, mon envie d'être sur le terrain. J'ai aussi perdu un peu de poids. C'est un tout qui fait que ça se remet à l'endroit." Benoît Paire va tenter de se qualifier pour le tableau final de Monte-Carlo. Il avait atteint les huitièmes de finale en 2016, l’année où il s’était hissé au 18e rang mondial.