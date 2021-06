Roland-Garros 2021 : Iga Swiatek punit Rebecca Peterson et se qualifie pour le troisième tour

Il n'y a pas eu de match entre Iga Swiatek et la Suédoise Rebecca Peterson jeudi 3 juin pour le deuxième tour de Roland-Garros. Une victoire nette en deux sets 6-1, 6-1 en une heure de jeu. La tenante du titre n’a laissé aucune chance à son adversaire et affrontera Anett Kontaveit au troisième tour.

La Polonaise n’a fait qu’une bouchée de Peterson. Partie en trombe, elle a enchaîné cinq jeux avant d’en laisser un à la Suédoise, et de s'adjuger la première manche. Sa démonstration s’est répétée dans le deuxième set, qui a suivi exactement le même scénario.

Peterson n'a inscrit que 7 coups gagnants sur l'ensemble du match, et n'a remporté que deux points sur ses seconds services, preuve de la large supériorité d'Iga Swiatek. Au troisième tour, la tenante du titre affrontera Anett Kontaveit, tête de série n°30, qui a surclassé la Française Kristina Mladenovic.

She’s dropped just seven games…@iga_swiatek continues to roll, ousting Peterson 6-1, 6-1. Up next in the third round, Kontaveit.#RolandGarros pic.twitter.com/mWV57zmYnT