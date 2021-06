Roland-Garros 2021 : Kristina Mladenovic impuissante face à Anett Kontaveit, il n'y a plus de Française en lice porte d'Auteuil

Kristina Mladenovic a fait jeu égal pendant quatre jeux avec Anett Kontaveit, jeudi 3 juin au deuxième tour. La Française, dernier espoir tricolore du tableau féminin après la défaite plus tôt de Fiona Ferro, a ensuite été balayée par la tornade estonienne (6-2, 6-0) en 53 minutes de jeu. Dominée dans l'échange et dans l'engagement, la Française a perdu son service à 3-2 dans la première manche pour ne plus jamais parvenir ensuite à marquer un jeu.

Dans le deuxième set, l'Estonienne a accéléré de plus belle, lâchant retours et coups gagnants face à une Mladenovic désemparée. Elle a multiplié les fautes directes (10 contre une pour son adversaire dans le deuxième set), perdant rapidement le fil lors des échanges. La Tricolore, qui n'a passé le deuxième tour que quatre fois en douze participations, avait pourtant rassuré sur son état de forme au premier tour en balayant la qualifiée Anna Schmiedlova (6-4, 6-0) mais tout s'est écroulé face à la tête de série n°30 jeudi. Il n'y a plus de Françaises au deuxième tour pour la première fois depuis 2019. Avant cela, il fallait remonter à 1986 pour trouver trace d'une pareille déroute tricolore dans le tableau féminin.