Roland-Garros 2021 : affaibli, Gaël Monfils sorti au deuxième tour par Mikael Ymer

Fidèle à ses habitudes, Gael Monfils a offert aux spectateurs du court Suzanne Lenglen un match plein de rebondissements. Malheureusement, l’issue n’a pas été aussi réjouissante qu’ils ont pu l’espérer. Opposé au Suédois Mikael Ymer (105e joueur mondial) pour la première fois de sa carrière, le numéro 15 mondial s’est fait éliminer en quatre manches (1-6, 6-2, 6-4, 6-3) au deuxième tour de Roland-Garros, jeudi 3 juin. La rencontre avait très mal débuté pour le Français, touché au genou gauche et alors tout proche de l'abandon.

Après avoir été totalement dominé dans le premier set en moins de 30 minutes de jeu (6-0), le Français a commencé à faire la grimace et à laisser filer plusieurs balles. Il a alors profité de la pause entre la première et la deuxième manche pour demander un temps mort médical et se faire soigner.

De retour sur le court, Gaël Monfils a immédiatement breaké son adversaire et a semblé mieux en jambes. Il a davantage varié son jeu et surtout commis beaucoup moins d'erreurs que dans la première manche, poussant le Suédois à la faute. Mais la gêne au genou a semblé poursuivre le Français, le contraignant à limiter ses déplacements.

Gaël Monfils impuissant

Porté par les encouragements de son clan et du public, Gaël Monfils a réalisé un début de troisième manche plus solide, mettant davantage de volume dans ses frappes. Mais cela n’a été que de courte durée. Le Français est très rapidement retombé dans ses travers, jouant trop en dilettante (16 fautes directes) et laissant ainsi son adversaire reprendre confiance pour conclure le set 6-4 sur une volée coup droit gagnante.

Dans la quatrième manche, Gaël Monfils n’est pas parvenu à se ressaisir, ni à trouver la solution pour faire la différence. Alors mené 2-0, il a laissé échapper la raquette de sa main en affichant une mine grimaçante, signe d’une défaillance annoncée. Et finalement concrétisée. Mikael Ymer retrouvera le vainqueur du match Jannick Sinner-Gianluca Mager au troisième tour. Les derniers espoirs de voir un Français au 3e tour de Roland-Garros reposent désormais sur Richard Gasquet qui affronte Rafael Nadal en night session...