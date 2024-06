"Quand il est sorti du match, il est venu me faire un câlin et me passer sa serviette" : un adolescent de 14 ans devient le "porte-bonheur" du joueur australien Alex De Minaur

À Roland-Garros, Alex De Minaur n’a jamais été très à l’aise sur terre battue mais cette année, contre toute attente, l’Australien s’y sent bien. C’est la deuxième fois qu’il se hisse en quart de finale en Grand Chelem, niveau qu’il n’avait jamais connu Porte d’Auteuil. Alex De Minaur est devenu ami à Roland-Garros, avec Paul, un jeune joueur de tennis de Coulommiers en Seine-et-Marne. L'adolescent de14 ans devenu son porte-bonheur.

En ce moment, Paul fait l’école buissonnière avec l’accord de son collège. Hier, il était au bord du court pour regarder l’entraînement d’Alex De Minaur. Avant le tournoi, Paul ne connaissait cet Australien que de nom. Mais maintenant, forcément, c'est son joueur préféré. "Bien sûr. Il est trop fort", explique-t-il.

C’est samedi que Paul a découvert Alex De Minaur au troisième tour sur le court 14. Et c’est là que tout a commencé. "On n'a fait que crier avec mes amis, décrit-il. On criait tout le temps, dès qu'on pouvait, dès qu'il gagnait un point on criait. Quand il est sorti du match, il nous a regardés et il est venu me faire un câlin et me passer sa serviette".

"Bien sûr, il va gagner"

Ensuite, Instagram a fait le reste. "Avec tous mes amis et ma famille, on a posté mon nom sur Instagram, on m'a identifié et il a réussi à me contacter". Et depuis, Alex de Minaur invite Paul à tous ses matchs. C’est devenu son porte-bonheur. "On peut dire ça oui mais en tout cas il gagne ses matchs", répond l'adolescent.

Et il en gagne tellement qu’Alex De Minaur disputera mercredi soir son premier quart de finale à Roland-Garros. Et en plus, l’Australien a gagné un ami. "C'est mon ami ici de France. J'essaye de gagner plus de matchs, je suis trop content". Deux victoires de plus et ce sera la finale. "Bien sûr, il va gagner, on espère". Mercredi soir, Paul sera en tribune pour encourager un joueur qui, pour le reste de sa vie, sera son idole et son ami.