Roland-Garros 2024 : le numéro 5 mondial Daniil Medvedev éliminé en huitièmes de finale par Alex De Minaur

Décidément, la terre battue parisienne ne lui réussit pas. Daniil Medvedev, 5e joueur au classement ATP, s'est incliné, lundi 3 juin, face à Alex De Minaur (11e) à l'occasion des huitièmes de finale de Roland-Garros. Le Russe, après avoir remporté la première manche, n'a jamais réussi à trouver la bonne carburation face à l'Australien, dans un grand jour et beaucoup plus régulier dans l'échange tout au long de la partie, finissant sur une ultime double faute (4-6, 6-2, 6-1, 6-3 en 2h49).

L'ex-numéro 1 mondial, qui ne cesse d'exprimer son aversion pour la surface ocre, est encore une fois stoppé net dans le tournoi parisien, dernier Majeur à lui résister alors qu'il n'a jamais réussi à dépasser, porte d'Auteuil, le stade des quarts de finale. De son côté, Alex De Minaur s'est justement qualifié pour la première fois de sa carrière en quarts à Paris. Il y affrontera, mercredi, le vainqueur du match entre Alexander Zverev (4e) et Holger Rune (13e).

1/8 de finale : la défense géniale d'Alex De Minaur Malmené par Daniil Medvedev, l'Australien parvient à s'en sortir grâce à une superbe défense. De Minaur résiste aux attaques de son adversaire et remporte le point avec un amorti.

Jusqu'à la moitié du deuxième set, tout se passait presque comme espéré par Daniil Medvedev. Solide sur son service comme à son habitude, et particulièrement à l'aise en retour, le Russe trouvait la parade face à la résistance de l'Australien, bouclant ainsi première manche en moins de moins d'une heure. Et puis la machine s'est enraillée.

A 3-2 pour son adversaire, l'appel du médecin pour des ampoules aux pieds a tout changé dans cette partie. Alex De Minaur n'a, de son côté, jamais baissé le rythme lorsque son adversaire, clairement gêné dans ses déplacements et de plus en plus agacé, se laissait dominer au fil des échanges.

Jusqu'au début de la quatrième manche, le 11e à l'ATP a ainsi remporté 11 des 12 jeux qui ont suivi, et n'a plus laissé le moindre répit à un Daniil Medvedev de plus en plus nonchalant dans l'échange, lâchant des points, voire des jeux entiers.

1/8e de finale : l'interview d'Alex De Minaur avec son plus grand fan Après sa victoire face à Daniil Medvedev, Alex De Minaur a été interviewé. L'Australien est en compagnie de Paul, son plus grand fan, déjà présent dans les tribunes au tour précédent pour l'encourager.

Un comportement qui n'a clairement pas été du goût du public du Suzanne-Lenglen, finalement à fond derrière l'Australien. Il n'en fallait pas tant pour Alex De Minaur, imperturbable jusqu'au terme, et ravi de pouvoir offrir à Paul, son plus grand fan, une belle prolongation.

Pour son premier quart à Paris, l'Australien affrontera, mercredi, le vainqueur du match entre Alexander Zverev (4e) et Holger Rune (13e).