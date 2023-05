Lucas Pouille qualifié pour le tableau final de Roland-Garros : "C'est une première victoire, j'ai joué ce match comme une finale", témoigne le joueur

Lucas Pouille l'a emporté face à l'Autrichien Jurij Rodionov au troisième tour de Roland-Garros.

"C'est une première victoire, j'ai joué ce match comme une finale", réagit vendredi 26 mai sur franceinfo Lucas Pouille s'est qualifié pour le tableau final de Roland-Garros, après sa victoire contre l'Autrichien Jurij Rodionov (134e) 1-6, 7-5, 6-0 au troisième tour jeudi. "C'était un match important, avec beaucoup d'enjeux, avec une foule qui a répondu présente ! Sur le court, il y avait une ambiance de fou, cela m'a donné des frissons, de l'énergie." Lucas Pouille n'avait pas ressenti autant "de bonheur sur le court depuis 2019 à l'Open d'Australie" et une "telle ambiance depuis la Coupe Davis 2017."

Lucas Pouille était retombé au 670e rang mondial. Il n'avait plus remporté de match sur le circuit ATP depuis sa défaite au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid en mai 2022 et cette année, il avait joué jusque-là uniquement sur le circuit Challenger où il n'a remporté que trois matches pour quatre défaites. "Quand on gagne, il y a toujours beaucoup de monde autour, beaucoup de messages, de félicitations, de personnes qui viennent vous voir et quand ça va moins bien il y a en a beaucoup moins. Mais, ça fonctionne comme ça et je prends ça avec beaucoup de recul."

Se préparer au mieux pour "livrer une belle bataille"

Quoi qu'il arrive Lucas Pouille peut compter sur sa famille, ses proches, "qui ne sont jamais partis et ont toujours été à mes côtés, peu importe les moments." "Ma fille, au réveil ce matin, m'a dit : 'tu as bien joué hier papa, bravo !' C'est juste extraordinaire." Cette victoire lui a "donné envie de continuer à bosser très dur pour vivre des émotions comme ça." Pour Roland-Garros, il va se "préparer du mieux possible pour livrer une belle bataille", a déclaré Lucas Pouille.