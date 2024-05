Direct Roland-Garros 2024 : Müller et Paquet ouvrent la journée des Français, Medvedev sur le Lenglen... Suivez et commentez la cinquième journée avec nous

Ce sont donc 55 matchs du second tour qui sont programmés ce jeudi entre reprogrammations et programme initial avec de nombreuses têtes d'affiche et des belles rencontres. Sabalenka, Svitolina, Djokovic et Monfils sont sur le central, alors que Medvedev, Rybakina et Zverev joueront sur le Suzanne-Lenglen.