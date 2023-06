Direct Roland-Garros 2023 : Casper Ruud, Iga Swiatek, Ons Jabeur et Alexander Zverev sur les courts... Suivez la journée de samedi

Suite et fin du troisième tour de Roland-Garros, samedi, avec une journée alléchante dans le tableau féminin, avec la numéro un mondiale Iga Swiatek en piste dans l'après-midi.

La première semaine de Roland-Garros 2023 touche presque à sa fin, et, sans les Français tous éliminés, la tension se fait de plus en plus forte sur les courts. Pas celle du cordage des raquettes, mais bien celle qui fait trembler les jambes et cogiter les méninges alors que le tableau final se rapproche. Après les qualifications vendredi, entre autres, de Djokovic, Tsitsipas et Alcaraz chez les hommes, et celles de Stephens, Sabalenka et Svitolina chez les femmes, d'autres prétendants s'avancent samedi 3 juin.

Dans le tableau féminin, la numéro mondiale Iga Swiatek affronte en début d'après-midi la Chinoise Xiyu Wang, tandis que la star tunisienne Ons Jabeur défie dans la foulée Olga Danilovic. Chez les hommes, Ruud, Rune, et Altamaier sont attendus, tandis que Zverev fermera la journée face à Tiafoe. Le retour sur les courts de Taylor Fritz, conspué jeudi, sera également à surveiller. L'Américain sera opposé à l'Argentin Francisco Cerundolo.