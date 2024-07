La colline d'Elancourt a accueilli la compétition féminine de VTT remportée par la Française Pauline Ferrand-Prévôt, dimanche, après une course maîtrisée de bout en bout.

La course d'une vie pour la médaille d'or olympique. Multimédaillée dans toutes les disciplines du cyclo-cross, Pauline Ferrand-Prévôt a remporté, dimanche 28 juillet, le seul titre qui manquait à son palmarès. Le spectre des JO de Tokyo, où la Française était déjà grande favorite et a échoué à la 10e place, est désormais derrière elle. Sur le sommet de l'Île-de-France, le tracé de la colline d'Élancourt proposait un parcours plus physique que technique. Portées par le public à domicile, Pauline Ferrand-Prévôt et Loana Lecomte ont été offensives dès le premier tour. La plus expérimentée des deux, Pauline Ferrand-Prévôt, s'est ensuite détachée en solitaire.

Puck Pieterse, la Néerlandaise double championne d'Europe en titre, et Loana Lecomte n'ont pas réussi à la suivre. La Rémoise "PFP" a creusé un écart conséquent dès la mi-course, qu'elle a su gérer par des ascensions toniques et des descentes très propres. Sa coéquipière Loana Lecomte a été beaucoup plus malheureuse, chutant dans une descente au quatrième tour. Elle a dû être évacuée sur civière et renoncer à une médaille olympique.