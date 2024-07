Direct VTT : Pauline Ferrand-Prevot, championne du monde en titre, décrochera-t-elle enfin l'or ? Suivez avec nous la course des Jeux de Paris 2024

Place au VTT aux Jeux olympiques de Paris. Les femmes ouvrent le tracé sur la colline d'Elancourt, dimanche 28 juillet (14 heures, en direct sur France Télévisions et france.tv). Parmi les favorites de la course, deux Françaises : Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prevot, championne du monde en titre.

Pauline Ferrand-Prévot et la malédiction des Jeux olympiques. Six fois championne de France, double championne d'Europe, quintuple championne du monde de cross-country... Pauline Ferrand-Prevot a tout gagné... sauf les Jeux olympiques. 25e à Londres, la Française avait dû abandonner après une chute à Rio, en 2016. Cinq ans plus tard, à Tokyo, une crevaison l'avait contrainte à terminer 10e alors qu'elle était parmi les favorites.

Puck Pieterse, adversaire numéro 1 ? La native de Reims aura fort à faire, notamment face à la Suissesse Alessandra Keller, actuelle leader de la Coupe du monde et à la Néerlandaise Puck Pieterse. La vététiste de 22 ans est double championne d'Europe en titre et a gagné le 7 juillet, la sixième et dernière étape de Coupe du monde avant les JO, aux Gets.

Loana Lecomte, l'autre Française à surveiller. Vice-championne du monde en 2023, deuxième de la Coupe du monde la même année, Loana Lecomte, 25 ans, est une autre chance de médaille pour la France. Lors du test event, sur le parcours des Jeux olympiques d'Elancourt, en septembre 2023, la native d'Annecy s'était d'ailleurs imposée devant l'Autrichienne Laura Stigger et Pauline Ferrand-Prevot.