JO de Paris 2024 : "Il n'y a pas un moment où l'on a douté", se félicite Nicolas Le Goff, après la médaille d'or en volley-ball des Bleus

"La confiance était de notre côté, il n'y a pas un moment où l'on a douté", se félicite samedi 10 août sur franceinfo Nicolas Le Goff, après la médaille d'or remportée par l'équipe de France masculine de volley-ball, qui conserve son titre de Tokyo. Les Bleus ont battu la Pologne 3-0 lors de la finale.

Le volleyeur français estime que son équipe "a réussi à démarrer le match comme contre l'Italie, hyper agressifs", où la France l'a emporté 3-0 en demi-finale, "on sait que quand on est comme ça, les équipes adverses doutent, et là, ça a été le cas". "On a réussi à mener le match de bout en bout", se réjouit-il. Médaille autour du cou, "c'est irréel, je n'arrive pas à réaliser", confesse-t-il juste après la victoire.

"C'est un truc de malade, je suis dans l'un de mes plus beaux rêves", exulte quant à lui, Jenia Grebennikov. "Doubles champions olympiques, on a marqué l'histoire du volley-ball français", ajoute-t-il.

Il salue la présence du public qui les a portés pendant leurs matchs, contrairement à Tokyo où en raison de la pandémie, les tribunes étaient vides au moment de leur médaille d'or. "Ça change tout, surtout dans les fins de sets et les matchs serrés", explique-t-il, "tu te dis que tu ne peux pas lâcher, que tu es en France, devant les fans et la famille, et ça nous a transcendés sur certains moments".