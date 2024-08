JO de Paris 2024 : Lauriane Nolot, chance de médaille en kitefoil, ce "sport extrême" où "il faut être barjot"

La Varoise de 25 ans est la grande favorite de la finale de kitefoil, une discipline spectaculaire dont la dernière course se tient ce jeudi à Marseille. En tête des qualifications mardi 6 août, elle s'est directement qualifiée pour la finale et pourrait relancer la France au tableau des médailles.

C'est un jour décisif pour la double championne du monde, qui écrase sa discipline. Sur ces planches à foil qui volent à 1 mètre au-dessus de l'eau à plus de 70km/h, beaucoup sont effrayés. Mais pas Lauriane Nolot. "Elle a un mental un peu casse-cou, raconte Ariane Imbert, son entraîneuse à Hyères. Elle n'a peur de rien, elle fonce ! Le kitefoil, il faut vraiment réaliser que c'est un sport extrême avec quelque chose de tranchant sous les pieds. Il faut être barjot pour faire ce sport-là".

Une qualité qui lui vient peut-être de l'équitation que la Varoise pratique avant de se mettre au kite sur le tard, à 16 ans. Elle suit les traces de plusieurs hommes de la famille Nolot. "Je la filmais et on la suivait, avec son frère aussi, faire des allers-retours et elle volait directement", se remémore Jean-Marie, le papa, pratiquant assidu.

"Quand je vais à l'eau pour faire la course, forcément j'ai envie de gagner et je suis très mauvaise perdante." Lauriane Nolot, kitefoileuse française à franceinfo

Lauriane Nolot s'entraîne encore et encore : elle adore la compétition. "Il y a aussi une petite partie de mon ego qui fait que, quand je vais à l'eau pour faire la course, forcément, j'ai envie de gagner et je suis très mauvaise perdante donc il faut que je gagne", explique-t-elle.

Un tempérament dont Lauriane Nolot veut se servir pour aller chercher, à partir de 16h40, jeudi 8 août, la médaille d'or olympique. Qualifiée directement en finale, sans passer par les demi-finales, grâce à sa brillante première place aux qualifications, la kitefoileuse de 25 ans part avec la faveur des pronostics.