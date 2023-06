Le parcours de la flamme olympique a été dévoilé, vendredi, à un peu plus de treize mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux.

Une fois le parcours de la flamme révélé, vendredi 23 juin, depuis l'université de la Sorbonne à Paris, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 (Cojop), Tony Estanguet, a annoncé le nom de plusieurs célébrités qui auront l'honneur d'être ambassadeur du relais et de porter le feu sacré sur son parcours entre Olympie, en Grèce, et la capitale française. Parmi eux, le chef étoilé Thierry Marx ou encore Jamel Debbouze.

"J'ai le trac. C'est une responsabilité donc j'espère que je ne trébucherai pas. Je me pose toute sorte de question mais je suis très fier de me retrouver là ! On part d'Athènes, on traverse toute la France, on arrive à Paname et on fait une fête internationale", a résumé le comédien. Egalement mobilisé, l'astronaute Thomas Pesquet s'est réjoui de participer à cet événement planétaire. "C'est pas si facile de vivre ensemble, on a beaucoup d'occasions de se diviser. Là c'est quelque chose où on a vraiment envie de rassembler tout le monde", a-t-il expliqué. Au total, ils seront 10 000 relayeurs à mener la flamme vers Paris.