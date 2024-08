Yohann Ndoye-Brouard, Léon Marchand, Maxime Grousset et Florent Manaudou ont signé le premier podium olympique français sur un relais 4x100 m 4 nages masculin, dimanche.

Un bouquet final et une dernière médaille ont clôt la belle semaine de la natation tricolore. Le relais 4x100 m 4 nages masculin français a remporté la médaille de bronze derrière la Chine, première, et les Etats-Unis, deuxièmes, dimanche 4 août à Paris La Défense Arena. "On a fait une semaine de dingues, se félicite Florent Manaudou, médaillé olympique pour la sixième fois. On remercie Léon [Marchand], parce qu'il nous donne de l'énergie tout le temps."

Le quadruple champion olympique décroche une cinquième médaille, tandis que Yohann Ndoye-Brouard et Maxime Grousset montent sur leur premier podium aux Jeux. Ce dernier a effacé la déception de sa compétition individuelle, seulement cinquième du 100 m nage libre et du 100 m papillon après avoir fait l'impasse sur le 50 m nage libre, pour signer le meilleur temps en papillon (49"57). "Je me libère sur cette course, je sens l'équipe derrière moi qui me porte", a avoué le champion du monde en titre du 100 m papillon.