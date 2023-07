JO de Paris 2024 : prix des billets, transports, chances de médailles... On a répondu à vos questions sur Twitch

A un an du lancement des Jeux olympiques de Paris 2024, franceinfo a organisé un live sur Twitch depuis les bords de Seine pour répondre à vos questions.

Dans un an, les Jeux olympiques seront ouverts. Un défi énorme en termes de logistique et de sécurité pour que Paris 2024 soit la fête du sport attendue depuis les dernières olympiades dans la capitale, cent ans plus tôt. Il reste douze mois au comité d'organisation emmené par Tony Estanguet pour offrir aux athlètes les conditions de se dépasser. La France ambitionne d'ailleurs de se rapprocher de la cinquième place au tableau des nations. Le pays était huitième lors des JO de Tokyo, avec 33 médailles, dont 10 en or.

Un objectif atteignable ? Claude Onesta, ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball devenu le "monsieur performance" de l'Agence nationale du sport s'est confié, lors de notre Twitch #OnVousRépond mercredi 26 juillet.

franceinfo

"L'ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, avait évoqué [l'objectif de] 80 médailles", rappelle Claude Onesta. "Je crois qu'elle voulait envoyer un signal : le fait de se projeter très loin, de manière presque illusoire, marquait aussi l'obligation de tout transformer. Le nombre de médailles n'a pas tellement de valeur : le classement reflète davantage le poids de la nation sur la scène sportive internationale", analyse l'ancien entraîneur.

"Des Jeux populaires"

La cérémonie d'ouverture se déroulera sur la Seine afin de magnifier les monuments de Paris auprès d'un milliard de téléspectateurs à travers la planète. Elle sera inédite, puisqu'elle aura lieu hors d'un stade pour la première fois dans l'histoire de l'olympisme. Une centaine de bateaux défileront sur le fleuve, embarquant plus de 10 000 athlètes, artistes et musiciens. Un symbole pour Paris 2024, qui souhaite des Jeux "ouverts et pour tous".

Entre 400 000 et 600 000 spectateurs sont ainsi attendus sur les quais du fleuve avec une majorité de places gratuites. Le reste des accès sera payant, avec des tarifs dépassant parfois les 2 000 euros. Nos viewers l'ont noté. Michaël Aloïsio s'en est expliqué dans notre live.

franceinfo

"Les Jeux seront populaires. Le billet le plus cher pour une épreuve s'élève à 980 euros, mais cela représente une proportion très réduite de la billetterie : 5% du total de nos billets seulement dépassent les 400 euros", a exposé le porte-parole de Paris 2024. "Et ce sont justement ces billets qui permettent de financer les billets à tarif très accessible."

"Des dispositifs éphémères pour les personnes en situation de handicap"

De nombreuses questions ont également été posées sur les transports. Outre les nombreuses épreuves qui auront lieu à l'intérieur de la capitale, des périmètres de sécurité et des voies réservées aux 85 000 spectateurs entraveront les déplacements entre le 26 juillet et le 11 août 2024. L'accès des sites de compétition aux personnes en situation de handicap – compte tenu d'un métro francilien qui peine toujours à leur offrir un accueil acceptable – interroge aussi. Marie-Amélie Le Fur a répondu à ces interrogations.

franceinfo

"Les spectateurs en situation de handicap sont attendus sur les Jeux olympiques et paralympiques, il y a des dispositifs temporaires, éphémères qui seront mis à disposition dans les transports en commun", assure la présidente du Comité paralympique et sportif et titulaire de trois médailles d'or.



Retrouvez l'intégralité de notre live Twitch #OnVousRépond.