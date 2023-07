JO de Paris 2024 : cérémonie d'ouverture, transports, sécurité… A un an de l'événement, posez vos questions dans notre live Twitch

Nos journalistes et invités réagiront à vos questions lors de notre émission #OnVousRépond diffusée sur mercredi, de 9 heures à 11 heures.

Le 26 juillet 2024, la planète entière aura les yeux rivés sur Paris. La Seine et les monuments qui la bordent seront le cadre d'une cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques hors norme et inédite : pour la première fois de l'histoire de l'olympisme moderne, cet événement ne se tiendra pas dans un stade. Des bateaux convoyant les 10 000 athlètes qualifiés, mais aussi des musiciens, danseurs, et artistes défileront sur le fleuve le long d'un parcours de 6 km pour rejoindre le Trocadéro, où se trouveront les officiels et chefs d'Etat. Entre 400 000 et 600 000 spectateurs sont attendus sur les quais pour assister au lancement des Jeux.

L'événement, qui se veut grandiose et "ouvert à tous" – avec des billets gratuits et d'autres qui s'envolent aussi à plus de 2000 euros –, constitue un défi énorme en termes de logistique, d'accueil et de sécurité. Les JO de Paris 2024, qui se tiendront aussi à Lille (pour les épreuves de basket et de handball), à Marseille (voile et football) ou encore à Châteauroux (Indre) (pour les épreuves de tir), auront un impact le quotidien de millions de Français. Dans la capitale, le réseau de transports s'organise pour faire voyager, sans dérailler, près de 7 millions de visiteurs quand la mairie prévient déjà qu'il sera difficile de se déplacer en voiture.

Paris doit pourtant la fête du sport et des athlètes. La France rêve de se hisser à la 5e place au tableau des nations, elle qui est arrivée 8e à l'issue des précédentes olympiades à Tokyo. Teddy Riner, Clarisse Agbégnénou ou Florent Manaudou peuvent-ils faire briller le pays et faire exulter leurs fans ? Quelles autres figures tricolores peuvent émerger ou prendre la relève ? La génération 2024 va-t-elle battre des records et gravir les podiums ? Posez toutes vos questions dans le formulaire ci-dessous.

Thomas Jolly, scénariste de la cérémonie d'ouverture, Tony Estanguet, patron de Paris 2024, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, Jean-Charles Valladont, médaillé d'argent à Rio (tir à l'arc) ou encore Valentin Bertrand, para-athlète.