Un documentaire se plonge dans les coulisses de la préparation d'athlètes en vue des JO 2024 et suit au plus près les scientifiques chargés d'optimiser leurs performances.

A un mois du début des Jeux olympiques, un documentaire, diffusé jeudi soir sur France 5, pénètre dans les coulisses de la préparation d'athlètes français, avec des scientifiques chargés d'optimiser leurs capacités.

A quel point les sportifs peuvent-ils améliorer leurs performances en travaillant sur leurs aptitudes physiques et mentales avec des scientifiques ? A quelques semaines des JO de Paris, qui débutent le 26 juillet, le documentaire Plus vite, plus haut, plus fort, réalisé par Hugues Demeude et Stanislas Kraland et diffusé jeudi 27 juin sur France 5 (21h05), examine la passionnante évolution de la préparation sportive. Des premiers Jeux olympiques en Grèce antique aux coulisses des "fabriques à champions" françaises, les deux réalisateurs étudient le travail physique et psychologique des athlètes de haut niveau. Des sportifs désormais épaulés par des spécialistes qui œuvrent dans l'ombre afin d'optimiser leurs capacités et de repousser les limites de leur corps.

Depuis que les JO ont été attribués à la France, le sport français a massivement investi dans la science au service de la performance. Des neurologues, des experts en intelligence artificielle ou des biomécaniciens accompagnent au quotidien nageurs, cyclistes, sprinteurs ou rameurs... Afin de ne rien laisser au hasard dans leur entraînement. Si les innovations technologiques améliorent depuis des années des matériaux de pointe utilisés dans les équipements, ces chercheurs permettent, par exemple, d'optimiser certains gestes pour faire gagner de précieuses secondes aux sportifs.

Les bénéfices de l'entraînement du cerveau

La neuroscientifique Claire Calmels travaille à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep), haut-lieu de formation sportive en France, auprès des badistes, les joueurs de badminton. Un sport qui demande dextérité, rapidité et dans lequel il y a une infinité de coups possibles afin de relancer un volant qui peut aller jusqu'à 400 km/h. La neuroscientifique a mis au point un programme sur ordinateur qui permet aux athlètes de visionner des matchs et de travailler leur stratégie en stimulant leur cerveau. "C'est un organe extraordinaire. Il va créer de nouveaux circuits neuronaux qui, au cours de l'entraînement, seront de plus en plus utilisés", explique-t-elle dans le documentaire.

Mais pousser les athlètes à se dépasser n'est pas sans risques et ces chercheurs doivent aussi préserver les compétiteurs de tout problème physique avant la grande échéance. Léonice Huet est un grand espoir du badminton français. Plutôt que de s'user physiquement sur le terrain pour améliorer sa réactivité, la jeune femme s'entraîne sur l'outil créé par Claire Calmels pour devenir plus véloce. Elle observe des séquences de jeu et doit, le plus rapidement possible, décider à quel endroit envoyer le volant. Une façon de s'affranchir de la pratique physique tout en optimisant ses performances.

A ses côtés, Yoann Morillo, analyste vidéo à l'Insep. "Le joueur qui s'entraîne est obligé de prendre d'autres informations que la trajectoire du volant. (...) Il va prendre en compte la position du corps dans l'espace : est-ce qu'il est équilibré ou déséquilibré ? (...) Quels sont les espaces disponibles sur le terrain adverse avant la frappe ? On va avoir aussi bien de l'information tactique que de l'information biomécanique", expose-t-il. Grâce à cet exercice, un apprentissage inconscient s'opère dans le cerveau du sportif, qui met ainsi de côté sa réflexion, et favorise sa réactivité instinctive, le rendant plus performant.

Le documentaire Plus vite, plus haut, plus fort, réalisé par Hugues Demeude et Stanislas Kraland est diffusé jeudi 27 juin à 21h05 sur France 5 et visible sur la plateforme France.tv.