Triathlon aux JO de Paris 2024 : nouveau report, duathlon... Les scénarios possibles si la qualité de l'eau de la Seine ne s'améliore pas

Un casse-tête pour l'organisation des Jeux. Alors que la Seine affiche une pollution au-dessus des normes requises après les pluies des derniers jours, le triathlon masculin, prévu mardi 30 juillet à 8 heures, a été reporté au mercredi 31 juillet à 10h45, après la course féminine. Mais les athlètes ne sauront que mercredi, vers 4 heures du matin, si la course est bien maintenue. Si tel n'était pas le cas, deux autres scénarios sont possibles.

Dans le meilleur des cas, les deux courses seraient reprogrammées au vendredi 2 août, aux heures prévues : 8 heures pour les femmes, 10h45 pour les hommes. Si la Seine n'a pas retrouvé les critères de baignabilitié d'ici là, le triathlon aura quand même lieu le vendredi 2 août, au pont Alexandre-III. Aucun lieu de repli n'a été envisagé.

Dans ce cas, la natation, qui lance le triathlon, serait supprimée. La course serait alors transformée en duathlon. C'est-à-dire un enchaînement course à pied (5 à 10 km), cyclisme (40 km) et de nouveau course à pied (5 à 10 km). Un cas de figure qui désavantagerait évidemment les meilleurs nageurs, même si l'on se veut confiant du côté des organisateurs. Ils assurent que, malgré le report de la course de mardi, la qualité de l'eau de la Seine s'est améliorée ces dernières heures. L'orage prévu mardi pourrait à nouveau leur faire revoir leurs plans.