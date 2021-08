JO 2021 : "Une fois de plus la magie a opéré et on a pu assister à des performances incroyables", s'enthousiasme Tony Estanguet

"Les sports collectifs nous ont régalés. Quelle aventure humaine incroyable !", s'est exclamé dimanche 8 août sur France Inter Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, au dernier jour des JO de Tokyo. "Une fois de plus la magie a opéré et on a pu assister à des performances incroyables, certes des déceptions, mais des surprises, des confirmations" lors de ces JO 2021, a-t-il ajouté.

En natation, en athlétisme, en cyclisme sur piste, en canoë, "on est un peu passé à côté. Ce n'est pas suffisant et si on veut rentrer dans le top 5 en 2024 il faudra que l'équipe de France fasse des médailles. J'ai l'impression que dans ces sports c'est tellement difficile qu'il faut une meilleure densité. On ne peut pas demander à une poignée d'athlètes de porter toute la pression des médailles". Tony Estanguet croit "beaucoup au phénomène de confiance. C'est d'abord dans le mental que le jour J on fait la différence".

"Il faut cultiver l'envie, il faut que ces jeunes soient vraiment déterminés, mort de faim pour aller chercher la médaille en 2024." Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des JO de Paris-2024 à franceinfo

Tony Estanguet est confiant. Pour lui, la France "a les moyens et tout le potentiel pour gagner de médailles en 2024".

D'ici Paris 2024, "il nous reste trois ans. Il va falloir en tirer les enseignements, il y a quelques sports où on doit faire mieux, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on doit capitaliser. C'est la première fois qu'on a une telle aventure dynamique dans les sports collectifs. C'est intéressant parce que dans les trois prochaines années les athlètes vont devoir travailler ensemble, se confronter pour préparer Paris-2024", a-t-il déclaré alors que les handballeuses françaises allaient décrocher quelques instants plus tard un premier titre olympique historique.

Pour que les Jeux olympiques soient réussis "il faut être dans l'adaptation permanente", a expliqué Tony Estanguet après avoir observé l'organisation mise en place à Tokyo. "La France va devoir être prête à faire face à des aléas. Ce qu'on veut d'abord c'est être embarqué par les émotions du sport et on a des sites spectaculaires qui vont mettre les athlètes dans des conditions de réussite incroyable."

Les Jeux paralympiques débutent le 24 août. 138 athlètes français y participeront. Tony Estanguet se rendra à Tokyo pour y assister. "C'est un évènement incroyable avec des athlètes qui méritent et qui ont des exploits sportifs absolument magiques."