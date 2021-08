DIRECT. Jeux paralympiques 2021 : suivez la cérémonie d'ouverture à Tokyo

Ce qu'il faut savoir

C'est parti ! Un peu plus de deux semaines après la fin des Jeux olympiques, les Jeux paralympiques débutent mardi 24 août à Tokyo (Japon). La cérémonie d'ouverture est à suivre en direct et en vidéo à partir de 12h56 sur France 3 et sur france.tv et sera commentée ici même.

Un nombre record de participants. Quelque 4 400 sportifs seront en lice pour cette édition. Les délégations, en revanche, sont à la baisse avec 160 pays représentés contre 164 à Londres en 2012. La faute notamment à l'impossibilité pour la délégation afghane de rejoindre l'archipel depuis la prise de pouvoir des talibans.

Plus de 500 médailles en jeu. Avec le système des catégories regroupant les athlètes en fonction de l'impact de leur handicap sur leur performance, 539 titres olympiques sont à décrocher à Tokyo. Depuis 2004, la Chine truste la tête du classement des médailles d'or à chaque édition.

Sandrine Martinet et Stéphane Houdet guideront les Bleus. Les 138 athlètes français et leurs 15 guides seront guidés lors de la cérémonie d'ouverture par les porte-drapeaux Sandrine Martinet (judo) et Stéphane Houdet (tennis-fauteuil). Objectif affiché : ramener 35 breloques dans les bagages.

Toujours pas de public. Confronté à un fort nombre d'infections au Covid-19, le Japon a dû faire une croix sur l'accueil de spectateurs, comme lors des Jeux olympiques.