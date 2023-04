Les épreuves olympiques et paralympiques de tir se dérouleront à Châteauroux, dans un centre déjà existant et dédié à la discipline, mais aussi loin du tumulte des Jeux dans la capitale.

Des compétitions dans des lieux symboliques et touristiques, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées… mais pas pour tout le monde. Derrière les JO de Paris se cachent aussi des épreuves délocalisées en dehors de la capitale, comme le tir sportif. La discipline aura pour théâtre Châteauroux, ses quelques 44 000 habitants et son centre national conçu exclusivement pour ce sport. Loin de la capitale, la cité berrichonne va accueillir les Jeux, un bonheur inespéré, "l'événement du siècle" même, pour son maire.

Alors dans l'Indre, on met les petits plats dans les grands. Par le lieu de la compétition d'abord, un espace déjà existant et flambant neuf, où se préparent les équipes de France de tir, puisque toutes les épreuves se tiendront là-bas. Mais aussi, dans la ville, qui doit se préparer dans l'urgence à accueillir la plus grande compétition sportive du monde, ses nombreux athlètes et suiveurs. Reportage au cœur des JO parisiens… mais à 300 kilomètres de leur épicentre.